Блогер засняла на видео редкое природное явление

Алексей Титофф Видео 16:18, 6.04.2021

TikTok-блогер Кристина Санта засняла в небе удивительное явление, которое не смогла объяснить. Видео с феноменом она опубликовала на своей странице в соцсети.

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