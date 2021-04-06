Блогерка зняла на відео рідкісне природне явище

Олексій Тітофф Відео 16:18, 6.04.2021

TikTok-блогерка Крістіна Санта зняла в небі дивне явище, яке не змогла пояснити. Відео з феноменом вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

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