"Спасибо деду за победу" – это об украинце Острожском: Томенко представил фильм

Организатор акции "7 чудес Украины", основатель Фонда "Родная страна" Николай Томенко представил на телеканале OBOZREVATEL третью программу из цикла "Семь чудес Украины", посвященную городу Острог и Константину Острожскому, главнокомандующему войском Великого княжества Литовского.

По словам Томенко, к этому военачальнику, разбившему московское войско под Оршей, можно применить выражение "спасибо деду за победу". Эта победа является доказательством того, что украинцы совместно с европейскими народами могут защитить свои земли от "московской орды".

В этом видео можно просмотреть фильм.