На днях в медиа начала распространяться информация о критической ситуации в жилом доме на улице Салютной в шевченковском районе, где произошло повреждение из-за попадания дрона-камикадзе. Жители остаются без газа уже более трех недель, а подключение, мол, затягивается из-за бюрократических преград "Киевгаза".

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Однак проблема, яка, на перший погляд, може здатися халатною позицією газопостачальників є набагато масштабнішої й глибшою: в Україні за допомогою депутатського лобіювання намагаються створити штучну монополію на обслуговування димових та вентиляційних каналів всередині житлових будинків. І вже завтра ця монополія може спричинити проблему постачання газу в сотнях чи й тисячах будівель.

Наші журналісти розбирались у цьому питанні й маємо розповісти наступне.

Отже, в лютому 2025 року набув чинності наказ Міністерства енергетики України від 21.10.2024 №402 "Про затвердження правил технічної експлуатації систем газопостачання". Серед усього іншого в наказі визначені вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів у житлових та громадських будівлях.

Що ж змінилось з набранням чинності цього документа? У розділі 6. Вимоги до експлуатації та виконання робіт з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів є пункт 18, яким визначені вимоги до підприємств, що здійснюють технічне обслуговування (перевірку та прочищення) димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових та громадських будинків. Однією з цих вимог є використання власної інформаційно-комунікаційної системи, на яку побудована комплексна система захисту інформації.

Крім того, підприємство має підтвердити функціональність та відповідність цієї системи встановленим вимогам за допомогою процедури проходження державної експертизи.Здавалося б, все логічно, адже мова іде про питання безпеки й належного функціонування димовентиляційних систем, наприклад, у житлових будинках.

І це попри те, що експерти говорять про недоцільність та надмірність вимог, адже тут мова не йде про державну чи конфіденційну інформацію, а сама розробка інформаційно-комунікаційної системи займає від 2-х місяців, що близько пів року займає проходження експертизи і отримання відповідного атестату.

Звісно, якщо вдасться отримати.

Адже з лютого поточного року, тобто з дати набрання чинності цього наказу, дозвіл від Держенергонагляду отримало тільки одне підприємство на всю Україну – ТОВ "Спеціалізована організація "Спецгаз". Лише одне підприємство з сотень, що надають послуги з обслуговування димовентсистем. Цікава деталь: атестат відповідності комплексної системи захисту інформації "Спецгаз" отримав на наступний день після того, як наказ №402 набув чинності.

Тобто станом на сьогодні лише одне підприємство на всю країну має дозвіл на обслуговування. Це, м’яко кажучи, звужує ринок обслуговування будинкових систем, а точніше зводить його до лише однієї фірми.

Виникає не менш логічне запитання: в чому ж унікальність цієї ТОВки, що єдина спромоглась отримати дозвіл від держави?

Знаходимо власника. Ним виявився Зіско Микола Юрійович, родом з міста Херсон. Є власником та ще кількох підприємств з різноманітними видами діяльності. Наприклад, Микола Зіско є керівником ТОВ "Фінансові інвестиції", попередніми керівниками якого були Андрій Кучеренко брат Народного депутата України Олексія Кучеренка. Також три роки керівництво підприємством здійснював чоловік експрессекретарки Олексія Кучеренка.

Зіско та Кучеренко є співвласниками Обслуговуючого кооперативу "Ботанічний маєток" та люб’язно ділять на двох офіс у Києві на вулиці Лаврська. Також за юридичною адресою вже згадуваної нами ТОВ "Спеціалізована організація "Спецгаз" Зіско та Кучеренко мають спільний проєкт – Struetinsky Residence. Тобто, як бачимо, не чужі один одному люди. Пан Кучеренко далеко не нова людина у сфері житлово-комунального господарства. З 2007 до 2010 року Кучеренко перебував на посаді міністра з питань житлово-комунального господарства України.

Нині – політик є голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у Верховній Раді України. Як повідомили наші джерела, саме Кучеренко був одним з ідеологів та лобістів наказу і тепер цілком очевидно чому саме.

Тепер до проблеми та її наслідків. На вулиці Салютній не можуть відновити газопостачання, оскільки газопостачальні компанії зобов’язані приймати акти та іншу документацію вже складені відповідно до вимог наказу №402. Тобто мова іде винятково про акти, складені ТОВ "СО "Спецгаз".

Штучно створена монополія у вигляді представників "Спецгазу" вже зараз активно чинять тиск на управителів та інші підприємства. Мета – розірвання попередніх договорів на обслуговування димових та вентиляційних каналів та укладення їх з "правильним", точніше єдиним підприємством.

Особливо цинічно діяльність "Спецгазу" проявляється в житлових будинках, які зазнали пошкоджень через обстріли країни-агресора, де люди залишились в безвихідному положенні, без елементарних життєво необхідних послуг.

Однак масштаби "спецгазівської" монополії з часом зростатимуть, аже виникатиме потреба перепідключення систем, їх перевірки, відновлення функціонування після ремонту. Наявність лише одного підприємства в цій сфері може причинити реальний галузевий колапс, а людей залишити без газу.