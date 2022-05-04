600 млрд $ – убытки Украины в результате войны, "парад" в Мариуполе, обстрелянное Закарпатье, – темы дневника войны от редакции новостей Obozrevatel TV
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Андрей Садовый призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги;
россияне впервые обстреляли Закарпатье;
оккупанты разрушили железнодорожную инфраструктуру в Каменском районе;
Украинские десантники успешно уничтожили 5 броне-транспортеров захватчиков вместе с экипажем;
русско-фашистские войска с вертолета обстреляли Сумщину;
Михаил Подоляк указал на бездарность врага в ведении войны;
Россия готовит "парад" к 9 мая в Мариуполе;
из-за войны Украина понесла убытки на сумму более шестисот миллиардов долларов;
В Днепропетровской области продолжается разминирование территорий;