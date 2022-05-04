newspaper

600 млрд $ – убытки Украины в результате войны, "парад" в Мариуполе, обстрелянное Закарпатье, – темы дневника войны от редакции новостей Obozrevatel TV

75

Смотрите в выпуске:

  • Андрей Садовый призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги;

  • россияне впервые обстреляли Закарпатье;

  • оккупанты разрушили железнодорожную инфраструктуру в Каменском районе;

  • Украинские десантники успешно уничтожили 5 броне-транспортеров захватчиков вместе с экипажем;

  • русско-фашистские войска с вертолета обстреляли Сумщину;

  • Михаил Подоляк указал на бездарность врага в ведении войны;

  • Россия готовит "парад" к 9 мая в Мариуполе;

  • из-за войны Украина понесла убытки на сумму более шестисот миллиардов долларов;

  • В Днепропетровской области продолжается разминирование территорий;

Obozrevatel NewsНовости Obozrevatel TVОбозреватель TVВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Россия - страна-агрессортерроризммировой терроризм

Топ видео