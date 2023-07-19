Наев рассказал о подготовке ВСУ к вторжению "вагнеровцев" из Беларуси

В последнее время в соседнюю с Украиной Беларусь, поддерживающую государство-террорист Россию, прибывает все больше и больше наемников ППК "Вагнер". В Вооруженных силах нашей страны предполагают, что "вагнеровцев" отправляют туда с целью вторжения в Украину. Однако в Силах обороны утверждают, что ведут активную подготовку по недопущению этого и заявляют, что врага на украинской земле ждет только одно – смерть.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, государственную границу укрепляют всяческими возможными способами.