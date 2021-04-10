Мирзоян в образе Дракона

Obozrevatel Видео 00:34, 11.04.2021 Обновлено: 00:40, 11.04.2021

В субботу, 10 апреля, на телеканале "Украина" показали грандиозный финал популярного шоу "Маска". В конце эфира выяснилось, что за маской романтичного Дракона все это время находился украинский певец Арсен Мирзоян.

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