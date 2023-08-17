Защитите себя: пять трюков, которые помешают вору проникнуть в ваш гостиничный номер

Проникнуть в гостиничный номер посторонним очень легко. В апартаменты обычно ставят двери с низким уровнем защиты. Чемоданы туристов может обыскать как персонал, так и просто преступники с улицы.

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Об этом рассказала бывшая стюардесса компании FLIGHT. Бортпроводница стала блогером и теперь с ником Сiсi In the Sky рассказывает в своем Tik-Tok как избежать кражи.

"Кража с проникновением в номера случаются чаще, чем люди думают. Чтобы защитить свои вещи, нужно знать несколько правил", – рассказывает Сиси.

В одном из видео блогер показала, как подпереть дверь гладильной доской. Это будет служить импровизированным средством для отпугивания грабителей. Когда кто-нибудь захочет войти в комнату, доска упадет и это произойдет громко.

В номерах гостиниц стоит заклеивать глазок на входной двери. Так, вероятные воры не смогут предварительно узнать, есть ли в номере что-то ценное.

Сиси убеждает, что всегда нужно закрывать дверь на ключ или дополнительный засов. "У меня было куча ситуаций, когда персонал заходил в мою комнату без разрешения, когда я была в туалете или переоделавась", – рассказывает блогер.

Если дверь закрывается на засов и имеет автоматическую ручку – ее можно дополнительно запереть с помощью вешалки. Его нужно одеть крючком на засов и основанием на ручку, таким образом преступник не сможет открыть дверь.

Блогер Сиси рекомендует туристам, которые путешествуют с ценными вещами – купить замок с сигнализацией. Один она ставит один на дверь, а другой на чемодан. Это устройство стоит до 10 долларов и может уберечь ваше имущество.

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