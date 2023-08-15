Вы могли этого даже не знать: 10 вещей, которые почти всегда можно получить бесплатно в отеле

Опытные туристы знают секреты, о которых администрация гостиниц обычно молчит. Речь идет об услугах и вещах, которые входят в стоимость проживания. К примеру, химчистка, одежда, электроприборы, косметика и транспорт.

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Пребывание в отелях может стать незабываемым опытом, если не стесняясь спрашивать о всех возможностях на рецепции. OBOZREVATEL рассказывает обо всем, что можно получить бесплатно.

Зарядные устройства

Часто люди забывают взять с собой зарядное устройство, но даже в 3-звездных отелях можно получить его на рецепции.

Во время путешествий на большие расстояния туристы могут сталкиваться с проблемой несовместимости своих электроприборов с местными розетками или вольтажом. В таких случаях необходимы специальные переходники и адаптеры. Отели имеют в арсенале несколько и предоставляют их бесплатно гостям из других стран.

Одежду

Во многих популярных местах дождь может быть частым явлением. Хотя не все отели доят гостям зонтики, стоит спросить об этом на рецепции, чтобы не тратить лишние средства на покупку защиты от дождя. В горах, где погода бывает непредсказуема, гостиницы снабжают своих клиентов дождевиками или даже куртками.

Еда и снеки

Бесплатная еда в отелях – это не миф. Один из способов ее получить — проверить, включен ли завтрак в стоимость проживания, есть ли часы коктейлей или доступ к лаунжу с закусками. Иногда разрешают взять некоторые снеки в комнату на потом. Путешественники с опытом часто планируют распорядок дня, включая питание.

Другие варианты бесплатного питания в отелях могут включать закуски, напитки в спа-центре или замороженные десерты и апетайзеры, регулярно подаваемые у бассейна.

Косметика

В отелях обычно предоставляются соответствующую косметику. Помимо основных, таких как мыло и шампунь, пятизвездочные гостиницы часто предоставляют изысканные лосьоны для тела, средства по уходу за лицом и волосами. Получить бесплатно можно и другие средства гигиены: зубную пасту, дезодорант, бритву и тапочки.

Удобства для домашних питомцев

Некоторые владельцы животных не могут путешествовать без своих домашних питомцев. Большинство люксовых отелей представляют себя как "pets friendly" и предоставляют некоторые услуги для животных. Например, миски для еды, собачьи или кошачьи обеды, место для сна или игрушки в номер. Эти удобства позволяют туристам вместе со своими любимцами наслаждаться пребыванием в отеле без забот.

Транспорт

Во многих отелях есть бесплатный транспорт для гостей. Речь идет не о частных авто, а о велосипедах или самокатах, на которых гости могут ездить по территории. Если гостиница рядом с озером или морем, администрация может предоставлять каноэ и байдарки.

Канцтовары

Блокнот, карандаш и другие канцелярские принадлежности можно найти на столе в гостиничном номере. Кроме того, по запросу администрация предоставляет наборы для письма, ручки и открытки. Путешественники рекомендуют проверять ящики у кровати, обычно туда кладут эти принадлежности.

Халаты и тапочки

Халаты и тапочки обязательны в отелях среднего уровня и выше. Если в номере вы этого не нашли – стоит попросить.

Сумки для стирки

Если гости остаются в гостинице на долгое время, им необходимо стирать одежду или отправлять ее в химчистку. Для этого кладут пустые сумки в шкаф в номере, куда нужно складывать вещи. Туристы также используют эти мешочки для хранения грязной одежды в чемоданах, когда уезжают домой.

Путеводители

Большинство отелей располагают местными картами и путеводителями в вестибюлях. Гости обычно могут бесплатно брать карту. Также можно обратиться к работникам, они с удовольствием дадут инсайдерские советы, укажут свои любимые места и ответят на любые вопросы о местности.

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