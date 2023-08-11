Как бюджетно посетить Рим: способы сэкономить евро в путешествии

Одно из самых популярных и желаемых направлений для путешествий – это Рим. Туристы посещают Италию круглый год, поэтому дешевой ее не назовешь. И все же существуют тонкости, которые помогут существенно сэкономить и бюджетно посетить Рим - от секретных способов преодоления очередей в Ватикане до недорогого жилья в центре "Вечного города".

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Авиабилеты по выгодной цене в Рим

Из Великобритании в Рим есть прямые рейсы, совершаемые, например, компаниями Ryanair и Easyjet. Существенно сэкономить можно, если купить билеты заранее. Для поиска наиболее выгодных вариантов, рекомендуем воспользоваться следующими сервисами сравнения:

Momomdo;

Каяк;

Skyscanner и другие.

Подавляющее количество рейсов из Великобритании прибывает в аэропорты Фьюмичино или Чампино, поэтому следует спланировать маршрут к месту назначения. Ryanair совершает вылеты из Манчестера и Станстеда, а Easyjet – из Бристоля, Лутона и т.д.

Аэропорт Чампино расположен не очень удобно по сравнению с Леонардо да Винчи, однако это оправдывает более выгодные цены на авиабилеты, хотя автобусное сообщение и не столь развито.

Как можно дешевле посетить римские аттракции

Если вы планируете увидеть как можно больше интересных и достопримечательностей, стоит приобрести Roma Pass. Специальный билет, действительный 48 или 72 часа (32 и 52 евро соответственно), позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риме, а также предусматривает следующие преимущества:

скидки на выставки и особые события;

бесплатный доступ к туалетам P.Stop;

пропуск без очередей (особенно стоит отметить Колизей);

специальная система бронирования входа в музеи или археологические памятники.

Чтобы максимально сэкономить, необходимо включить в Roma Pass достопримечательности с самым дорогим входом. К примеру, билет в галерею Боргезе стоит 20 евро, к Форуму — 12, а автобусный проездной обойдется в 18 евро за три дня.

Также существует более дорогой вариант – карта "Omnia Vatican & Rome" за 113 евро. Однако она позволяет посетить Ватикан и Сикстинскую капеллу в отличие от Roma Pass и действует 72 часа.

Обойдите очередь в Ватикан или Колизей

Это легко сделать, если заранее забронировать билеты онлайн. Стоит отметить, что присутствует минимальная комиссия (примерно 1-2 евро), но лучше немного доплатить, но сэкономить несколько часов ожидания в очереди. Особенно если погодные условия совсем не радуют.

Колизей

Бывшая арена гладиаторов, которой исполнилось более 2000 лет, привлекает в Рим множество туристов. Конечно, это создает большие очереди на входе. Чтобы обойти их, приобретите билет онлайн, доплатив 2 евро. Он также предусматривает бесплатный вход в атмосферные развалины сооружений, построенных еще Юлием Цезарем, и Римского форума.

Ватикан

Очередь в Сикстинскую капеллу может длиться три часа и даже больше. Заплатив 21 евро вместо 18 на входе, этого не совсем приятного процесса можно законно избежать. Отдельно рекомендуем обратить внимание на дресс-код. Вход в музеи Ватикана запрещен в шортах и с обнаженными плечами.

Еще один способ экономии времени — удобная функция Google Popular Times, благодаря которой можно отслеживать приблизительное количество людей возле той или иной достопримечательности, понимая таким образом, на сколько долго придется стоять в очереди и в какое время лучше посещать запланированную достопримечательность.

Самые популярные бесплатные локации, которые стоит посетить в Риме

Столица Италии предлагает не только дорогие музеи. Существует множество абсолютно бесплатных локаций с не менее интересной историей, на которые вы не потратите ни одного евро или фунта.

Фонтан Треви. Очень красивое декоративное сооружение, на фоне которого советуем обязательно сделать несколько фото. Не забудьте взять с собой монетку, чтобы бросить ее в воду и вернуться сюда хотя бы раз! Испанская лестница. Романтический памятник архитектуры расположен в историческом центре. В хорошую погоду на лестнице можно с удовольствием прочитать книгу или просто посидеть, размышляя о том, как прекрасен мир! Картины Караваджо, спрятанные в разных церквях. В частности, шедевры художника эпохи Возрождения сохранены в базиликах Санта-Мария-дель-Пополо или церкви Святого Людовика Французского. Конечно, самая большая коллекция картин находится в галерее Боргезе, вход в которую стоит 20 евро. Пантеон. Знаменитое здание стоит того, чтобы его увидеть. После созерцания можно прогуляться до площади Пьяцца-Нова и по желанию отведать знаменитое итальянское мороженое, наслаждаясь им у фонтанов. Пешеходные прогулки по старинным римским улочкам. Небольшие размеры города делают его идеальным вариантом для того, чтобы побродить в поисках настоящих исторических или культурных жемчужин. Quartiere Coppedè, аллея Трастевере, вилла Боргезе… Устройте пикник в красивом парке или насладитесь прохладой у множества фонтанов. Кошачий заповедник Торре-Арджентина. По развалинам древних построек бродит большое количество кошек. Однако животные накормлены и ухожены, ведь о них заботятся волонтеры. Вход свободный, но по желанию можно пожертвовать любую комфортную сумму. Аудиенция у Папы. Каждую среду глава Католической среды прибывает в Рим. Аудиенция начинается на площади Святого Петра в 10:30. Забронировать бесплатные билеты можно на официальном сайте во вторник. Концерты и кино под открытым небом. Все лето и сентябрь по программе Estate Romana проводят разнообразные инвенты, вход на большинство которых бесплатный. Это могут быть танцы, концерты, спектакли театра и многое другое. Замковая щель Мальтийских рыцарей на площади Кавальери-ди-Мальта. Поднявшись на Авентинский холм, можно разглядеть купол собора Святого Петра. Конечно, придется постоять в очереди, ведь многие хотят узнать, что скрывается за таинственной замочной скважиной. Ватикан. Вход в город бесплатный, как и в базилику Святого Петра. Даже если религия – это не совсем ваше, будет увлекательно прогуляться по этому уникальному городу, полному загадок, чрезвычайной архитектуры и произведений искусства.

В Риме находится почти тысяча религиозных сооружений, а некоторые церкви по-настоящему уникальны и непревзойденны. К тому же в интернете можно найти бесплатные пешеходные экскурсии по улицам итальянского города – дневные или вечерние. Главное, заранее забронировать место, чтобы потом наслаждаться историей опытных и профессиональных экскурсоводов.

Еда по цене напитка

"Aperitivo" обычно длится с 18:00 до 21:00 и зависит от заведения. Многие бары в Риме предлагают напитки, сопровождающиеся бесплатными разнообразными закусками или даже полноценным шведским столом с пиццей, мясом, сырами, оливками, иногда даже домашней пастой. Да, напитки стоят дороже (порядка 10 евро), однако, заплатив эту сумму, можно неограниченно наслаждаться аперитивами. Это гораздо дешевле, чем платить за полноценный ужин.

Среди самых популярных заведений, предлагающих Aperitivo следующие:

Momart Café, расположенный неподалеку от площади Болонье;

Rec23 (площадь Пяца дель Эмпорио)

Freni e Frizione (Трустоверы).

Некоторые бары предлагают возвращаться посетителям неограниченное количество раз.

Гурманы также могут сэкономить в Риме

Невозможно представить Рим без вкусной еды, итальянского мороженого и прохладительных напитков. К сожалению, заведения общепита достаточно дорогие, особенно, если дело касается самых популярных локаций среди туристов. Однако выход всегда есть. Настоящие гурманы могут сэкономить внушительную сумму, если устроят пикник в живописном парке или даже в своем гостиничном номере.

В Риме находится исключительное количество рынков под открытым небом, где есть возможность приобрести локальные продукты, например сыр, салями или другую колбасу, оливки, вино, душистый хлеб, фрукты и многое другое. Обязательно посетите Testaccio и Trionfale вблизи Ватикана — одни из лучших и самых крупных маркеров в столице.

Бесплатная вода в бюджетном Риме

Неочевидный, но очень эффективный способ сэкономить во время пеших прогулок – наличие многоразовой бутылки. По всему городу расположены фонтанчики с питьевой водой ("nasoni"). Чтобы быстро найти ближайшее, воспользуйтесь приложением Rome Water Finder.

К сожалению, в общепитах не часто выносят бесплатную воду. Как правило, официанты предлагают минеральную (газированную или негазированную), за которую нужно будет уплатить.

Пейте кофе стоя

Вы можете сэкономить около четырех евро, если, заказывая эспрессо, не будете сидеть за столик. Лучше выпить душистого римского кофе за баром. Таким образом, горячий напиток будет стоить примерно втрое дешевле. К примеру, за стойкой эспрессо стоит 1,5€, а за столиком вы заплатите 4-5€. Больше всего разница в цене заметна в центре или вблизи самых достопримечательностей.

Общественный транспорт без границ за 7 евро в день

На станциях метрополитена, в табачных магазинах и газетных киосках можно приобрести проездной билет, выбрав наиболее подходящий для вас вариант.

Сеть метро и автобусов Atac предлагает одноразовые поездки по цене 1,5€ независимо от продолжительности поездки. Билет действует 100 минут с момента штамповки. Если нужно пользоваться общественным транспортом больше раз, стоит приобрести 24-х часовой абонемент за 7€, действующий на любых римских автобусах и в метро. Также доступны билеты, действующие два или три дня (12,5 и 18 евро соответственно). Для тех, кто планирует провести недельные каникулы в Риме, предусмотрены действующие 7 дней проездные. Стоимость такого билета составляет 24 евро, она окупится, если совершить не менее 16 поездок.

Если вы приобрели Roma Pass, то проездной в таком случае не понадобится, ведь все поездки на общественном транспорте — бесплатные.

Для удобства рекомендуем установить бесплатное приложение ProBus Rome, доступное для Android и iPhone. С его помощью удобно прокладывать маршруты, отслеживать автобусы и время отправления, находить ближайшие автобусные остановки.

Дорогие музеи Рима бесплатно – но в определенные дни

До недавнего времени любой государственный музей можно было бесплатно посетить в первое воскресенье каждого месяца. Однако теперь эта акция была заменена на определенные дни в течение всего года для конкретного заведения. На сайте каждого музея есть возможность найти подробную информацию о бесплатном посещении. К сожалению, такая возможность экономии пользуется чрезвычайным спросом, особенно, если дело касается наиболее популярных локаций.

К примеру, следующие музеи предлагают бесплатное посещение в следующие дни:

9 мая и 5 июня - Колизей;

вторая среда месяца и некоторые воскресенья – галерея Боргезе, где собраны непревзойденные работы Рафаэля, Караваджо и других художников;

последнее воскресенье каждого месяца – музеи Ватикана, включая Сикстинскую капеллу.

Если желания вступать в битву за бесплатный вход нет, попробуйте посетить не столь популярные достопримечательности. Это может быть Национальный музей Кастель Сант-Анджело, особенно интересно увидеть поклонникам творчества Дэна Брауна. Писатель рассказывает об этом месте в известном романе "Ангелы и демоны". Также советуем прогулку вблизи руин Термы Каракаллы.

Забудьте о такси от аэропорта, если бюджетная поездка ваша цель

Самолеты из Великобритании чаще всего прибывают в аэропорты Леонардо да Винчи или Чампино. Такси от этих локаций в центр города будет стоить от 30 до 50 евро, поэтому общественный транспорт является выгодной альтернативой для трансфера.

Автобус. От аэропортов до вокзала Термини регулярно курсируют автобусы. Билет в одну сторону стоит 5,8€, в обе – 9€. Поезд. От аэропорта Леонардо да Винчи курсирует прямой экспресс. Отправления проходят каждые 15 минут, а билет стоит 14 евро. Цена на поезд из Чампино – всего 1,5€, а дорога занимает 15 минут. Однако сначала нужно автобусом добраться до одноименной железнодорожной станции.

Чтобы не остаться без места, лучше забронировать поездку заранее.

Бюджетный Рим: обитание

Как правило, в путешествиях львиная доля расходов приходится на аренду апартаментов. Основной совет для сбережения средств – заблаговременное бронирование. Для поиска жилья рекомендуем воспользоваться сервисами Airbnb, Booking.com, TravelRepublic или другими. Это лучшие способы для того, чтобы рассмотреть и сравнить варианты и найти самый выгодный из них, уделив особое внимание удачному расположению.

Среди относительно бюджетных гостиниц, расположенных в центре города, следующие:

The Classic Roman GuestHouse Collection – находится совсем неподалеку от Испанской лестницы и знаменитого фонтана Треви;

Hotel Azzura – предлагает прекрасно меблированные номера с кондиционером и входящим в стоимость завтраком.

Рассматривайте не только отели, но и хостелы. Там можно арендовать приличную и аккуратную комнату примерно за 25-30 фунтов стерлингов. Если путешествуете компанией, лучший способ экономии – снять квартиру или большую комнату, воспользовавшись проверенным сайтом Airbnb.

Позаботьтесь о своем здоровье заранее

GHIC (глобальная карта медицинского страхования) и EHIC (Европейская карта медицинского страхования) – мастхэв, позволяющий получить бесплатное лечение на уровне с местными жителями. Полисы возмещают расходы или позволяют оплачивать медицинскую помощь в государственных больницах по цене, установленной для граждан Италии.

Защитите авиабилет и отель

Некоторые компании предлагают выгодные предложения по комплексному бронированию. К примеру, можно получить значительные скидки, если оплатить проживание и билет на самолет на одном сайте. Распространена практика, когда при наличии одной транзакции при бронировании нескольких позиций, можно бесплатно получить ATOL — финансовую и юридическую защиту, позволяющую обезопасить себя в случае неоказания услуг или, например, банкротства компании.

Также стоит позаботиться о наличии туристического страхования. Этот полис, который можно приобрести достаточно дешево, поможет получить компенсацию в случае непредвиденных обстоятельств – болезни, травмы и т.д.

Оплата в фунтах или евро?

Всегда выбирайте местную валюту, ведь это позволит сэкономить на конвертации. К тому же, курсы в местных банкоматах или магазинах очень часто не выгодны для клиентов.

Большинство дебетовых карт предполагает комиссию в размере 3%, которая доплюсовывается к обмену. Чтобы не переплачивать, рекомендуем заказать для таких путешествий специальный платежный инструмент. Вы можете выбрать как кредитную, так и дебетовую карты. Среди наиболее распространенных вариантов следующие:

дебетовая от Chase Bank – виртуальный платежный инструмент с кэшбеком и отсутствующей комиссией за расходы за границей;

кредитная Barclaycard Rewards – предусматривает кэшбек в размере 0,25% за расходы по всему миру, если вовремя погасить начисленные проценты ежемесячно, можно избежать комиссии (25,9% годовых).

Главное, раньше времени подать заявку, ведь в зависимости от банка придется ждать от одной до трех недель.

Контролируйте роуминг

Британским компаниям мобильной связи было запрещено удерживать дополнительную плату с клиентов, если они пользуются связью или Интернетом на территории Европейского союза. Однако некоторые фирмы, например Vodafone, вводят ограничения для новых пользователей, заключивших договор уже после 2021 года. Таким образом, взимая от 2 до 3 фунтов за день пользования в роуминге. В то время как Virgin Media O2 дополнительную плату за эту услугу не вводит.

В любом случае, при наличии лучше пользоваться бесплатным Wi-Fi и контролировать мобильный трафик.