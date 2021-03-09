Витвицкая поделилась солнечными снимками из Одессы

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая показала фотографии с отдыха в Одессе, а также прочитала стих легендарного украинского поэта Тараса Шевченка.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила серию ярких снимков, на которых позировала в роскошном весеннем платье на берегу моря. Она записала несколько stories, когда была в Санжейке – небольшом поселке за 35 километров от Одессы (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, телеведущая опубликовала короткий ролик, где под звуки бушующих волн прочитала " Садок вишневий коло хати…" Тараса Шевченка. Соломия призналась, что именно это стихотворение она любит больше всего, потому что оно напоминает ей о беззаботном детстве.

"Удивительно, но именно этот стих я помню лучше всех, которые учила на протяжении всей жизни и могу рассказать, если меня даже разбудить ночью. А когда его читаю, то каждый раз всплывают детские воспоминания", – написала звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Витвицкая призналась, готова ли к новым отношениям после развода. По ее словам, никогда не стоит переставать верить в настоящую любовь, которая может появится в жизни совсем неожиданно.