Ведущая "1+1" Витвицкая призналась, готова ли к новым отношениям после развода

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые после новости о разводе с мужем призналась, готова ли начать новые отношения.

По ее словам, никогда не стоит переставать верить в настоящую любовь, которая может появится в жизни совсем неожиданно. Этим она поделилась в своем комментарии для программы "Светская жизнь" на канале "1+1" (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я верю в любовь. Верю, что у каждого есть свой человек, и я надеюсь, что встречу его", – сказала знаменитость.

Кроме того, Соломия добавила, что с бывшим мужем Владом Кочатковым они расстались мирно. Она посоветовала в такой ситуации обращаться за помощью к психологу, чтобы легче было пережить разрыв.

"Мы пытались с психологом спасти наш брак, но не удалось. Однако к специалистам обращаются с просьбой просто развести мирно, потому что накопленные обиды и ссоры не дают возможности услышать друг друга. У нас этих проблем не было, разойтись и без психолога нам удалось без проблем", – объяснила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соломия Витвицкая показалась в шикарном образе с глубоким декольте. Она выложила фотографию, на которой позировала в длинном обтягивающем платье молочного цвета. На нем есть вырез до колена, а также наряд хорошо подчеркнул пышный бюст.