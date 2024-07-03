Ватикан признал фальшивкой известную статую Девы Марии, которая 'плачет кровью'. Фото

Ватикан официально признал фальшивкой знаменитую статую Девы Марии из Тревиньяно-Романо, которая якобы плачет кровью. Мария Джузеппа Скарпулла, известная как Гизелла Кардия, привезшая эту статую из Меджугорья в Боснии и Герцеговине, утверждала, что она начала плакать кровавыми слезами, а сама женщина получает от Богородицы откровения, привлекая этим внимание тысяч людей.

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Однако представители католической церкви выяснили, что чудотворные слезы фигуры были свиной кровью. Их, возможно, и наносила на статую Гизелла Кардиа, пишет MailOnline.

Заявления о сверхспособности "кровоточивой Мадонны" вызвали широкую полемику после того, как паломники со всей Италии собирались увидеть "чудо" статуи третьего числа каждого месяца и сделать признание перед ней.

Гизелла Кардиа, владелица Мадонны ди Тревиньяно, утверждала, что статуя проливает кровавые слезы с 2016 года, в то же время утверждая, что Дева Мария с тех пор дает ей частные откровения.

Она также хвасталась тем, что переживала сверхъестественные явления, включая случай, когда она накормила 15 человек бесконечными порциями пиццы, ньокки и кролика. Поверившие ей люди считали, что она принесла сообщение от Девы Марии, а некоторые говорили, что она даже предусмотрела пандемию Covid.

Но в прошлом году местные жители из маленького городка Тревиньяно Романо, скептически относившиеся к кровоточащей статуе, вызвали частного детектива, встретившегося с итальянской военной полицией. Сообщается, что местные жители показали доказательства того, что вытекающая из глаз статуи красная жидкость была свиной кровью.

Теперь главы Католической Церкви сочли это "сверхъестественное явление" ошибочным, утвердив его авторитетным Ватиканом. Он ссылался на предварительный отчет расследования епархии Чивита-Кастеллана, не обнаружившего ничего сверхъестественного в статуе.

"Понятно, что это не сверхъестественное. Пусть Пресвятая Дева Мария, Матерь Иисуса, Матерь Церкви и наша Мать, восстановит мир и спокойствие, учитывая духовное добро верных прихода Тревиньяно Романо и Божьего народа по всей епархии Чивита Кастеллана", – говорится в отчете.

Кроме того, в заявлении Дикастерии, также известном как бывшая Святая Служба, решительно подтверждается запрет священникам совершать таинства или проводить акты народного благочестия, связанные с событиями в Тревиньяно Романо. Запрет распространяется на все религиозные мероприятия, организованные Ассоциацией Madonna di Trevignano ETS", которой руководит Джанни Кардиа, муж "провидицы" Гизеллы Кардиа.

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