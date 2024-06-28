Пил из ботинка, похудел на 14 кг. Опытный турист, заблудившийся и 10 дней блуждавший в горах, рассказал, как ему удалось выжить

34-летний путешественник, отправившийся в трехчасовой поход и пропавший без вести в отдаленных горах Калифорнии, был найден живым через десять дней – он выжил благодаря тому, что пил воду из своего ботинка и ел лесные ягоды.

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Путешественник отправился 11 июня на прогулку, чтобы посетить некоторые редкие обнажения гранита парка штата Биг-Бейсин Редвудс в Боулдер-Крик. У него было с собой только немного вещей и никому не говорил, куда идет, потому что планировал вернуться к вечеру. Он даже не надел рубашку, пишет MailOnline.

"Я пошел в штанах, моей туристической обуви и шляпе. Имел с собой фонарик и складные ножницы – и это было примерно все", – поделился МакКлиш.

Лукас – опытный путешественник, озеленяющий леса, уничтоженные лесными пожарами. Он был удивлен, что заблудился, а его родители забили тревогу только тогда, когда он не явился на обед в День отца 16 июня – через пять дней после того, как он отправился в путь.

Прежде чем его спасли 20 июня, он провел девять ночей и 10 дней, бродя по пустыне, пил воду из ручья с помощью своего ботинка, ел лесные ягоды и спал на мокрых листьях.

За время своего путешествия МакКлиш похудел примерно на 14 кг.

Однажды горный лев начал следовать за ним, и ситуация ухудшилась на восьмой день, когда он сошел с переохлаждением и поскользнулся, перелезая на скалу. В конце концов пара рейнджеров, которые были среди почти 300 искавших его людей, услышали его крики о помощи. Подняли дрон, и его быстро нашли с помощью служебной собаки. И что удивительно, ему понадобилась одна ночь в больнице, прежде чем он смог вернуться домой к своей семье.

Территория, на которой он заблудился, была разрушена во время пожара в 2020 году, и по словам Лукаса выглядела совсем иначе.

"Это одна вещь, которую я не принял во внимание: когда огонь проходит вот так и уничтожает все, местность превращается в пустыню, и вы не можете сориентироваться", – объяснил путешественник.

Типичные маркеры для указания направления, такие как тропы оленей или пешеходные тропы, исчезли. Но сначала МакКлиш считал свое затруднительное положение шансом проверить свои навыки выживания: "Я упорный путешественник, поэтому для меня выходить на ночь или две – это в пределах нормы".

Однако в ту первую холодную ночь МакКлиш попытался разбить себе лагерь, но хворост, которым он разжег костер, был мокрым. Затем он пересек каньон, чтобы лучше спрятаться, а на следующий день отправился искать ручей, который, по его мнению, был неподалеку.

"Так что я просто шел. Каждый день я поднимался по каньону, спускался по каньону, к следующему водопаду, пил воду из своего ботинка. Когда я был там, я чувствовал себя комфортно – меня это не волновало. За мной шел горный лев, но это было круто. Он держался на расстоянии", – поделился впечатлениями Лукас.

Но на пятый день МакКлиш начал волноваться и попытался найти путь назад к цивилизации.

"Я знал, что если буду продолжать следовать за солнцем, то в конце концов доберусь до океана, но я не знал, как далеко я от океана", – сказал он.

Тем временем его семья забила тревогу, когда он не явился на День отца и подали заявление об исчезновении. Это спровоцировало массовый поиск с участием около 300 человек и работников экстренных служб из нескольких учреждений.

Его мать, Диана МакКлиш, рассказала: "Я просто должна поверить в Бога, что с ним все будет хорошо, и это было трудно сделать некоторыми ночами, когда мы ложились спать, потому что я волновалась о том, где он, и как ему было холодно".

Пока поисковые работы продолжались, МакКлиш начал кричать о помощи, когда он переохладился и поскользнулся, переходя на скалу: "Помогите, помогите, я здесь", – вспоминает он, как кричал снова и снова в течение восьмого и девятого дней. В то же время МакКлиш сказал, что он постоянно мечтал о еде, поскольку вынужден был выживать на лесных ягодах.

"Я хотел бурито или тако. Это то, о чем я думал каждый день", – рассказал он.

Наконец, около 7:30 вечера в четверг, два парковых рейнджера шли на холм и услышали крики МакКлиша. Тогда пожарная служба Боулдер-Крик запустила дрон и заметила его, а собака выследила путешественника.

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