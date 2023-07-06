В каком европейском городе самые оживленные отели: вы удивитесь, когда узнаете ответ

В каких городах Европы туристы остаются ночью. Ответ на этот вопрос дает отчет Евростата о ночах, проведенных в местах размещения туристов.

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Париж определенно лидирует по количеству проводимых ночей. В 2019 году в туристических заведениях столицы Франции было проведено 43,2 миллиона ночей, сообщает Euronews.

Берлин занимает второе место с 33,2 миллиона ночей, за ним следует Мадрид с 28,9 миллионами.

В болгарской Софии было меньше ночей, проведенных в туристическом жилье: 1,2 миллиона посетителей в год.

Далее в списке также оказались латвийская Рига (2,2 миллиона) и литовский Вильнюс (2,3 миллиона).

Какой город имеет самую высокую "интенсивность туризма"

Взгляд на "интенсивность туризма" – соотношение ночей, проведенных в местах размещения туристов, относительно общего количества постоянного населения региона – дает более четкую картину того, какие города наиболее людны.

Париж возглавляет список в этой категории. В 2019 году туристы провели в Париже 19,9 ночи на одного жителя, за ним следует Прага с 14,1 ночами.

В Берлине (Германия) туристы провели 9,3 ночи на одного жителя, в Вене (Австрия) – 8,9 ночи и в Осло (Норвегия) – 8,2 ночи.

В Софии и столице Турции Анкаре было наименьшее количество ночей, проведенных в туристическом жилье на одного жителя – 0,9 ночи.

Этот показатель составил 7,4 ночи в Амстердаме, 7,1 ночи в Лиссабоне, 4,4 ночи в Мадриде, 3,7 ночи в Риме и 3,4 ночи в Дублине.

Какая страна ЕС имеет наивысшую интенсивность туризма

На уровне страны интенсивность туризма самая высокая в Исландии, где на одного жителя приходится 23,5 ночи, проведенных в туристических помещениях в год.

Хорватия занимает второе место с 22,4 ночи, а в Румынии – всего 1,5 ночевки на одного жителя.

Этот коэффициент составил 14,4 в Австрии, 13,4 в Греции, 10 в Испании, 6,6 во Франции и 5,3 в Германии.

В целом по ЕС средний показатель составил 6,4 ночи на одного жителя.

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