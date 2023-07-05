/От побережья Сицилии до Доломитовых гор, от островов вулканического происхождения до сельской местности Тосканы — Италии есть что предложить даже самым требовательным путешественникам. Все города богаты загадками, природными и культурными прелестями и ждут гостей в любое время года, пишет TravelWise.

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Неважно, сколько раз вы уже были в Италии — каждое путешествие открывает что-то новое и уникальное. История и культура, еда, напитки и природа — стоит перебраться с юга на север страны или наоборот — и увидеть что-то совершенно другое, отдав особый колорит и атмосферу. Поэтому обуйте удобную обувь и отправляйтесь в невероятное путешествие, ведь впереди вас ждет 15 самых красивых городов Италии для путешественников.

Рим

Конечно, возглавляет подборку самых красивых городов Италии, которые стоит посетить, ее столица. Путешественникам, впервые попавшим в эту уникальную страну, советуют начинать с Рима. Пантеон и Колизей, фонтан Треви, Базилика Святого Петра, Ватикан и Сикстинская капелла — такого разнообразия культурно-исторических памятников не найти.

Один из самых красивых и популярных городов в Европе гармонично сочетает в себе старинную и новейшую архитектуру. К тому же, где еще вы можете посетить суверенное государство, расположенное в городе?

После прогулок по самым популярным локациям, рекомендуем насладиться уникальным итальянским мороженым, выпить кофе вблизи фонтанов и посидеть на Испанских воспоминаниях, размышляя об этом прекрасном путешествии.

Венеция

Романтическое и волшебное, La Serenissima или "самое спокойное" место на планете – это уникальный ландшафт, шумные узкие переулки и бесконечное количество каналов. Венеция не только расположена на берегу моря, но и окружена со всех сторон лагуной. Этот город из списка 15 самых красивых мест для посещения в Италии состоит из более чем 100 островов, а дороги просто отсутствуют. Поэтому местные жители и гости передвигаются пешком, на гондолах или другом водном транспорте.

Если хотите привезти из путешествия самые яркие фотографии, следует посетить следующие локации:

Гранд-канал с его гондолами и гондольерами (лучше выбирать вечернее время, чтобы избежать слишком большого скопления людей);

Дворец Дожей;

мост Риальто;

Базилики Санта-Мария-делла-Салюте и Сан-Марко – одни из самых красивых религиозных сооружений Северной Италии;

площадь Сан-Марко, самый лучший вид на которую открывается с верхушки St Mark's Campanile.

Также советуем посетить острова Бурано и Мурано с их яркими домиками и приобрести в качестве сувенира что-нибудь из ремесленных изделий, созданных местными мастерами.

С мая по ноябрь в Венеции проходит Биеннале, что непременно очарует любителей искусства. Для гастрономических фанатов идеальным решением станет посещение рынка Риальто, где можно попробовать домашнюю пасту, свежие морепродукты и изысканные десерты.

Болонья

Это очень красиво город Италии не так популярен среди туристов, но все же получил славу кулинарной столицы. Однако здесь понравится не только гурманам, приехавшим пробовать знаменитые сыры и вино. В Болонье до сих пор сохранились старинные городские стены, построенные еще при средневековье, также нетронутыми остались портики. Захватите с собой монетку, чтобы бросить ее в фонтан Нептуна, расположенный на главной площади Пьяцца Маджоре. Для тех, кто хочет провести тихий и спокойный вечер, советуем посетить уединенную площадь Санто-Стефано.

С вершины Asinelli Tower открывается невероятный вид на терракотовые красные крыши и ярко-зеленые холмы. Ценители пеших прогулок могут пройти маршрут протяженностью около четырех километров до Сантуарио ди Мадонна ди Сан Лука, чтобы насладиться картинкой, словно из сказок.

Если есть время, стоит посетить окрестные села Эмилия-Романья, они вас точно очаруют! Кроме того, Болонья известна старейшим университетом в мире и собственной наклонной башней типа Пизанской.

Флоренция

Шедевры Леонардо да Винчи и Микеланджело — только ради этого уже стоит посетить этот центр искусства эпохи Возрождения. Сердце Тосканы также может похвастаться Флорентийским собором и площадью Пьяцца дель Дуомо, знаменитой статуей Давида и "Рождением Венеры" Боттичелли, хранящейся в галерее Уффике.

Исторический центр Флоренции входит в список ЮНЕСКО и привлекает романтиков по всему миру. Прогулки по уютным старинным улицам в Понто Веккио (один из старейших мостов), кофейни и ресторанчики на площади Синьории — только маленькая часть того, что особенно понравится влюбленным парам.

Недалеко от Флоренции расположен небольшой городок Сан-Джиманьяно — очень красивая и атмосферная локация на живописных холмах как будто сошла со страниц романтической поэмы.

Верона

Этот итальянский городок сразу приходит в голову при упоминании о самых известных влюбленных мира — Ромео и Джульетте. На балконе, описанном Шекспиром, всегда собирается черед людей, стремящихся представить знаменитую сцену и увидеть стену с многочисленными признаниями в любви. Однако не только Ромео и Джульетта повод посетить Верону. Здесь, например, лучше сохранился амфитеатр времен Римской Империи, также рекомендуем посетить мост Понте Скалигера, почувствовать особую атмосферу в древних базиликах и церквях.

В замке Кастельвеккьо располагается музей, доступ к которому осуществляется из внутреннего дворика. Чтобы сделать красивые фотографии, отправляйтесь на мост Понте-Кастельвеккьо, открывающий невероятные виды с разных ракурсов.

Неаполь

Пожалуй, не существует людей, которые ни разу не слышали о знаменитой неаполитанской пицце. Это блюдо, популярное во всем мире, изобрели именно здесь. Неудивительно, что в Неаполе самая вкусная и традиционная пицца. Помимо вкусной еды в самом красивом городе Италии для посещения можно насладиться и для глаз. Среди наиболее посещаемых локаций следующие:

Неаполитанский собор;

Галерея Умберто;

Королевский дворец;

Пьяцца дель Плебишито.

Также неподалеку от Неаполя расположены знаменитые Помпеи, входящие в список Всемирного наследия. Древний город состоит из застывших во времени домов, религиозных построек и даже мощеных троп.

Самый большой город южной Италии, как в прямом, так и в переносном смысле, построен на руинах, поэтому здесь можно почувствовать особую атмосферу средневековья и поразмышлять над тем, как люди жили и что они делали столетие назад.

Находясь в Неаполе, рекомендуем посетить Кастель Нуово с его поразительной крепостью и остановиться в Кастель-дель-Ово. Еще маленькая тайна – это величественный город как нельзя лучше открывается на закате, даря его посетителям невероятный пейзаж в память о прекрасном путешествии.

Генуя

Хотите посетить еще одну локацию, занесенную в список ЮНЕСКО? Тогда отправляйтесь на улицу Виа Гарибальди в Генуе и посмотрите каждую деталь дворца и римского собора Сан-Лоренцо, посетите Acquario di Genova — самый большой аквариум в Европе.

Наиболее посещаемой локацией портового городка есть живописная набережная и исторический центр, где очень хорошо сохранился большой средневековый квартал.

Кроме центра, обязательным для посещения является Старый порт, который сейчас играет важную культурную роль. На его территории находится несколько музеев, архитектурные шедевры Ренцо Пиано, а также открывающий вид на всю Геную панорамный лифт Биго.

Милан

Мировая столица моды по праву находится в подборке самых красивых городов Италии для путешественников. Милан, также известный финансовый центр, наполнен и чрезвычайными произведениями культуры и искусства. Городские ворота Porta Sempione, картина "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, выставленная в Santa Maria Delle Grazie, а также один из крупнейших соборов в мире - итальянский город приготовил для своих посетителей много прекрасного и интересного.

В центральной части находится собор Дуомо, построенный в готическом стиле. С его вершины открывается вид на весь город с высоты птичьего полета. В районе Навильи можно наблюдать систему каналов, разработанных еще Леонардо да Винчи.

Искателям современной эстетики будет интересно посетить Художественную галерею Розанны Орланды, где всегда выставляются невероятные инсталляции. К тому же в районе Изола можно найти много образцов стрит-арта. Тем, кому хочется отдохнуть от городской суеты и расслабиться, лучше подойдет очень красивый парк Сэмпионе. Кроме того всего в 50 минутах от центра находится известное озеро Комо.

Палермо

Столица Сицилии с населением более 0,5 миллионов жителей — это уже совсем другая Италия, чем та, которую мы видим в Риме или Венеции. Палермо с его многочисленными уличными рынками и громким трафиком мотоциклистов имеет особый колорит, похожий на североафриканский. В первую очередь советуем посетить следующие места:

собор Cattedrale Di Palermo, выделяющийся среди других религиозных сооружений нормандско-арабской архитектурой;

пляж Мондело – один из самых известных в Сицилии, и заповедник Capo Gallo, расположенный в пешей доступности;

Quattro Canti.

В Палермо расположено более 230 церквей, учитывая собор Cathedral of Monreale, декорированный огромной фреской с изображением Иисуса Христа.

Осмотрев исторический центр, обязательно загляните на один из местных рынков, чтобы отведать блюда местной кухни, приобрести свежие фрукты и, конечно, сувениры на память. Если осталось время, закажите прогулку вдоль сицилийского побережья, чтобы насладиться уникальными видами самого красивого города Италии – от уединенных скал до огней современного Палермо. Стоит отметить, что в 20 минутах езды от города находится бывший рыбацкий поселок Мондело с его прекрасным песчаным пляжем и кристально чистой водой.

Также Палермо привлекает внимание своей ночной жизнью, которая не перестает бурлить даже после полуночи.

Чинкве Терре

Это не совсем классический город, ведь по сути Чинкэ Терре состоит из пяти деревень, словно пазл, образующих весьма живописный вид всей Италии.

Риомаджоре расположен ближе всего к Ла Специи — центру провинции, поэтому путешественникам лучше всего начать исследование Чинкве Терре именно с него. К тому же железнодорожный вокзал расположен в самом центре городка и оттуда удобно добираться до всех популярных достопримечательностей. Например, замка, церкви Иоанна Крестителя или уютной набережной с милыми кафе и ресторанчиками. Добраться до соседнего поселения – Манаролы – лучше всего тропой Via dell'Amore, которая была очень давно вытеснена прямо в скале. Монтероссо-аль-Маре – это самый старый городок на территории национального парка, в котором расположен единственный песчаный пляж (другие – с галькой). Именно поэтому его чаще всего выбирают те, кто хочет насладиться всеми преимуществами теплого отпуска у моря. Также со смотровой башни Аврора, являющейся одновременно колокольней церкви Святого Джованни, открывается прекрасный вид, поэтому советуем обязательно подняться туда. Корнилья. Только этот город из четырех других не имеет собственного порта, поэтому добраться сюда можно только поездом или пешком. Корнилья построена на скалах, поэтому пляжами похвастаться не может, однако открывающиеся отсюда виды не оставят равнодушными никого. Вернутся. Этот город считается самым красивым в Чинкве Терре. Здесь можно насладиться не только красивой природой, но и рассмотреть подлинные итальянские домики, побывать в средневековом замке и подняться на вершину атмосферной башни. Манарола соседствует с Риоманджоре, а расстояние между ними – меньше километра! Если вы путешествуете по Италии зимой, советуем увидеть самый большой во всем мире вертеп, летом путешественников ждут впечатляющие пейзажи и чистые пляжи. На холмах здесь растет множество оливковых деревьев, а дома расположены на холмах и повторяют их выгоны. В окрестностях Манаролы находятся маленькие, но очень красивые села Воластра и Гропа, которые тоже стоит посетить, если у вас достаточно времени.

Все деревни соединены между собой по живописным пешеходным маршрутам. Территория самого красивого итальянского места включает как обустроенные, так и дикие пляжи, фантастические смотровые площадки, старинные замки и многие другие интересные локации. Кроме того, все пять городков национального парка включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если хотите остановиться с ночевкой, советуем выбрать La Spezia, расположенное неподалеку от Чинкве Терре.

Сиена

Для спокойного отдыха с аперолем в руках лучше всего подойдет этот городок, расположенный в регионе Тоскана. В Сиене расположен старейший в мире банк, а лучшие виды открываются с башни Сиенского собора высотой 85 метров, расположенного на вершине Торре-дель-Манджа.

Сиена славится тем, что принимала многих известных персон, в частности, Леонардо да Винчи, а также является родиной знаменитого режиссера Феллини.

Наиболее посещаемой локацией является площадь Пьяцца дель Кампо, сделанная в форме раковины и нагроможденная большим количеством ресторанов и кафе. Также там расположен Городской музей, а с вершины Torre del Mangia открывается вид на потрясающую Тоскану. Правда, для этого придется преодолеть 400 ступенек. Летом на площади проходят знаменитые конные гонки, традиция которых начинается еще с шестого века.

Римини

Прибрежный и красивейший город в Италии находится в регионе Эмилии-Романьи. Помимо пляжного отдыха Римини также привлекает шедеврами искусства, соборами и уникальными достопримечательностями культуры и архитектуры. Среди них следующие:

мост Тиберия – один из ключевых символов города, поэтому именно с него следует начать свое знакомство с Римини;

Арка Августа — самая древняя на территории всей Италии, ранее исполнявшая роль ворот;

площадь Кавура, на которую выходят фасады трех средневековых дворцов, построенных еще в XVIII веке, со знаменитым фонтаном, поразившим даже Леонардо да Винчи;

"Италия в миниатюре" - уникальный парк, где можно увидеть миникопии выдающихся итальянских и некоторых европейских памятников архитектуры;

замок Сисмондо — построенный в 1446 году по заказу семьи Малатеста и больше напоминает неприступную крепость, окруженную 30-метровыми стенами и огромным рвом.

Потрясающий морской курорт – это также роскошные пляжи вдоль Адриатического моря с белым песком.

Пиза

Чаще всего путешественников привлекает уникальная "наклонная" башня. Однако Пиза — это и многое другое. Большое количество исторических древних соборов, мосты и дворцы – самый красивый город Италии в регионе Тоскана стоит того, чтобы посетить не только Пизанскую башню и сфотографироваться с вытянутой рукой. Обязательно посетите Santo Stefano dei Cavalieri – церковь XVI века с фасадом в маньеристическом стиле и площадь Piazza dei Cavalieri в классическом стиле итальянского Ренессанса.

Путем к набережной, загляните в прохладный ботанический сад и насладитесь необычайной панорамой, открывающейся со смотровой площадки Lungarni di Pisa.

Побережье Амальфи и города, которые следует посетить

Прибрежные, несколько меньшие города также заслуживают внимания путешественников. Равелло, Позитано, Сорренто и Минори лишь некоторые из списка.

Обязательно прогуляйтесь по мощеным улочкам Равенны и исследуйте побережье, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Побережье Амальфи усеяно небольшими городами, поэтому одно из лучших решений – выбрать экскурсию на лодке и увидеть Капри.

Помпеи

Этот древний город был "законсервирован" в 79 году н. во время извержения вулкана. Маствизит в Италии – Помпеи – иллюстрируют жизнь, начиная с третьего века до нашей эры. Посетители могут исследовать старинные здания и комплекс в целом. Советуем заказать экскурсии к горе Везувий и Помпеи, чтобы узнать о термальных ваннах, Греческом театре и Форме как можно больше.

Самый необычный и красивый город Италии для путешественников входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому в час пик здесь очень большие очереди. Чтобы избежать их, рекомендуем прийти примерно за 15-20 минут до открытия. К тому же первые часы в Помпеях относительно спокойно и тихо, есть возможность поразмышлять и насладиться достопримечательностью культуры в одиночестве.