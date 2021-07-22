Украинцы застряли в аэропорту Грузии: ждут рейса уже 16 часов, дети спали на железных креслах

В Батуми (Грузия) более чем на 16 часов задерживается самолет авиакомпании SkyUp Airlines. Украинцы должны были вылететь в Харьков еще 21 июля в 21:05. Однако по состоянию на 13:00 посадка не борт не началась.

Об этом "Суспільному" рассказала пассажирка рейса Александра Буракова. С ее слов, сперва рейс был задержан на час, а потом снова откладывался. Уже около часа ночи пассажирам выдали новые посадочные талоны, рассказав о неисправности самолета.

"Сотрудница аэропорта сообщила, что за нами прилетит новый борт из Киева, что тот самолет должен быть новейшим в компании. Она заверила, что самолет вылетит около шести часов утра", – рассказала украинка.

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Буракова отметила, что с девяти вечера застрявших пассажиров кормили только один раз: давали гамбургеры. Также людей разместили в отеле только после жалоб. Все это время они находились в аэропорту. При этом среди пассажиров было много мам с детьми, которые спали на железных креслах.

Добавим, что согласно данным онлайн-табло Харьковского аэропорта, рейс из Батуми должен был прибыть в Харьков в 15:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в ночь на 27 июня украинские туристы не смогли вылететь в Турцию рейсом авиакомпании SkyUp, так как было продано больше билетов, чем мест в самолете: 210 билетов на 189 мест.