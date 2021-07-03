Россияне везут в Турцию штамм Дельта, заболеваемость пошла вверх: Украине грозит вспышка COVID-19

В Турции резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом с тех пор, как в страну были возобновлены авиаперелеты для россиян. Если еще недавно курортная страна радовалась ослаблению карантинных ограничений, то теперь турки настаивают, чтобы туристы делали дополнительный ПЦР-тест уже по прилету.

Виной всему вспышка штамма Дельта в России. Несмотря на заполненные больницы и высокую смертность внутри РФ, десятки тысяч граждан страны отправились на моря.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Около 120 тысяч россиян прилетели в Анталию всего через неделю после возобновления полетов в Турцию. До сих пор российские власти так и не разрешили полеты на курорты Египта, поэтому их гражданам ничего не остается, как сменить холодное море и дорогие гостиницы Краснодарского края на поездки в Турцию.

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Ношение защитных масок на курортах и в отелях формальное. Хотя при поселении гостям и выдают маски, но надевают их разве что при общении на рецепции или при входе в ресторан. Понятно, что на пляже или за столиками в ресторанах, на прогулках их никто не носит.

"Мы пока ехали в автобусе до отеля, сопровождающая несколько раз просила туристов одеть маски, иначе их может остановить полиция. В магазинах все маски стягивают под нос, потому что жарко. На самом деле масочный режим соблюдают только сотрудники отеля и местные. Туристы плевать хотели на ограничения", – рассказывает жительница Московской области Евгения.

Теперь статистика турецкого Минздрава показывает, что, хоть по всей стране уровень заболеваемости COVID-19 падает, в провинции Анталия, где расположены популярные курорты, заболеваемость резко пошла вверх.

Турецкая Медицинская Ассоциация уже заявила, что туристы из стран, где бушует штамм коронавируса Дельта, должны сдавать второй ПЦР-тест, уже после прилета в Турцию. А в случае положительного результата проходить 14-дневный карантин.

Однако официальные власти Турции в лице главы МИД заявляют, что пока никаких изменений для въезда россиян на курорты не предвидится. Будут летать с одним ПЦР-тестом, а также будут принимать туристов, привитых Sputnik V (вакциной, которая даже не признана ВОЗ).

Напомним, что сейчас Россия находится на втором месте после Великобритании по заболеваемости коронавирусом, в ней бушует штамм Дельта. Сами жители РФ рассказывают, что в больницах сейчас много тех, кто уже успел привиться отечественным Sputnik V в феврале. Несколько дней подряд в РФ фиксируют рекорды суточной летальности.

Угроза локдауна накрыла также оккупированный Россией Крым. После открытия летнего сезона приехали российские туристы (украинцев сюда не пускают), и кривая заболеваемости COVID-19 пошла вверх. Оккупанты не исключают, что придется вводить жесткий карантин. Ведь в отличие от Турции, где сотрудники отелей и другой персонал привит, на полуострове вакцинация лишь рекомендована.

НАН Украины прогнозирует, что новая волна коронавируса, скорее всего, накроет нас в сентябре. А учитывая, что украинцы также массово отдыхают в Турции, где пересекаются с россиянами, ожидать прихода нового штамма и новой вспышки мы можем даже раньше – в начале августа. Так считает экс-глава Украинского Центра гриппа, доктор медицинских наук Александр Гриневич.

"Вот сейчас наши туристы туда поехали, две недели отдохнули, вернулись. Еще две недели может длиться инкубационный период, это уже середина июля. Человек переболел или легко перенес эту инфекцию, заразил родных. Еще две недели инкубационного периода. И так пошло по цепочке. В начале-середине августа уже может начаться подъем заболеваемости", – говорит OBOZREVATEL Гриневич.

Пока в Украине наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Медики фиксируют лишь несколько сотен новых случаев в сутки. Но ситуация очень хрупкая и в любой момент может измениться. Тем более, что первые случаи Дельты уже официально зафиксированы в нашей стране. Заболевшие, кстати, прибыли из России.