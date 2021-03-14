Топ-7 мистических мест Украины, от которых становится жутко

Украина богата не только пейзажами, от которых захватывает дух, но и жуткими местами с тысячелетней историей.

Такие локации содержат неразгаданные тайны, которые служат магнитом для всех искателей неизвестного и необъяснимого. OBOZREVATEL решил собрать подборку самых мистических туристических направлений в Украине, которые навевают настоящий ужас.

1. Мавринский майдан, Днепровщина

С высоты птичьего полета это место на восточной окраине села Междуречье похоже на гигантского паука, и у историков до сих пор нет единого мнения о происхождении этого загадочного земляного образования. Некоторые предполагают, что это языческое капище для проведения ритуалов, уфологи же уверяют, что это посадочная база НЛО. Самое странное – на этой территории не растут деревья и никогда не задерживается вода, даже после длительных дождей.

2. Черное озеро, Кировоградчина

Официальное название этого озера – Берестоватое, но именно народное название – Черное – в полной мере отображает все его загадочные особенности. Оно расположилось посреди болота, покрытого мхом и лишайниками, а время его возникновения уходит во времена таяния льда после ледникового периода. Интересно, что до сих пор невозможно точно установить его глубину через слои торфа и опавшие листья. А легенда говорит, что Черное озеро имеет не одно дно, а несколько.

Оно располагается на территории ландшафтного заказника "Чернолесское", и купаться в нем категорически запрещено.

3. Ставка Гитлера "Вервольф", Винницкая область

"Вервольф" фактически был уменьшенной копией главной ставки Гитлера "Вольфшанце" в Восточной Пруссии. Внешне ставка была умело замаскирована, и сейчас рядовым туристам придется ее поискать в лесу. Некоторые ученые утверждают, что появление "Вервольфа" (в переводе с немецкого "оборотень") именно в Винницкой области имеет мистические причины. К примеру, известно, что фюрер руководствовался советами нескольких сотней магов и экстрасенсов из Института оккультных наук Берлина. Они выбрали самое мощное магическое место, центр, вокруг которого должны были бы объединиться разрозненные страны Европы.

О большом магическое значение "Вервольфа" говорила и болгарская прорицательница Ванга. Исследователи паранормального предупреждают: винницкая ставка Гитлера чрезвычайно опасное место, потому что излучает смертельную ауру.

4. Лысая гора в Киеве

На Лысой горе прямо посреди Киева (ближайшая станция метро – Выдубичи) расположился густой темный лес, который является наименее посещаемой лесопарковой зоной столицы. Осмотрительны киевляне боятся заходить сюда. И этому есть причины.

Так, тысячи лет назад здесь был языческий жертвенник и капище, который долго оставался святым даже после насаждения христианства в Киевской Руси. Несколько веков назад здесь казнили преступников, а во время Второй мировой войны в подземельях Лысой горы была танковая база, еще позже – ракетная часть, а с начала 1980-х гора имеет статус природного парка. Те, кто здесь гуляют, едва не физически ощущают на себе взгляды десятков глаз. Также говорят, что на вершине горы можно встретиться лицом к лицу с паранормальными явлениями.

5. Пригоризонтная обсерватория, Черниговщина

Эту древнюю пригоризонтную обсерваторию по праву называют украинским Стоунженджем. Она является не только важным памятником архитектуры, но и доказательством существования развитой цивилизации на территории современной Украины тысячи лет назад. Праукраинцы таким образом исследовали Вселенную без телескопов и других научных приборов.

Люди, жившие здесь, наблюдали за восходом и заходом Солнца в дни зимнего и летнего солнцестояния и дни равноденствия.

6. Каменная могила, Запорожская область

Неподалеку от села Терпиння Мелитопольского района на площади более 3 гектаров располагаются каменные склоны, которые являются древними могилами наших предков. На них есть уникальные наскальные рисунки, датированные каменным веком, а некоторые письменна относятся к протошумерским временам.

На этой территории были храмы киммерийцев, скифов и сарматов, гуннов, половцев, печенегов и других древних народов, населявших Южную Украину.

7. Доминиканский собор во Львове

Доминиканский собор, возвышающийся посреди Львова, также является мистическим местом, ведь он славится многочисленными гостями из потустороннего мира. Ночные охранники собора увольнялись после первого же дежурства и пугали своими рассказами местных жителей. Дело в том, что ровно в полночь здесь начинают происходить невероятные вещи: с полок падают книги, в пустых помещениях раздается громкое пение потустороннего хора и стук печатной машинки с замурованной комнаты.

Говорят, что эти явления появились несколько десятилетий назад, с тех пор, как были обнаружены и расчищены подземелья храмового комплекса.

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