Украинка – об отдыхе в Дубае: можно влететь на большие деньги

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Travel
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Украинка – об отдыхе в Дубае: можно влететь на большие деньги

Во время поездки на популярный курорт Дубай можно лишиться крупной суммы денег. И дело не в том, что отдых в этой стране выйдет дороже, чем в Турции или Египте.

Потерять деньги можно через день после сдачи теста в аэропорту, если он окажется положительным. Украинка Анастасия рассказала OBOZREVATEL о подводных камнях и особенностях Объединенных Арабских Эмиратов во время карантина, сдаче ПЦР-теста после прилета и ограничениях на курортах.

Как пройти контроль по прибытии в ОАЭ

По прибытии в Дубай все пассажиры самолета должны сдать тест на коронавирус на одном из пунктов прохождения контроля. Там же наклеивают наклейку на паспорт, без которой якобы могут не выпустить из аэропорта.

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До получения результата теста каждый турист должен приехать в свой отель и придерживаться самоизоляции не менее 12 часов. Тест приходит на такую же программу, как Дія. Как отметила Анастасия, также на это приложение приходит много спама с предложениями местной вакцины.

До получения результата теста каждый турист должен приехать в свой отель и придерживаться самоизоляции не менее 12 часов

"Вы как бы можете выйти из гостиницы, никто не запрещает, но штраф, по-моему, 10 тысяч долларов. На территории отеля можно делать, что хочешь, а выходить за его пределы не советую", – поделилась туристка.

Так, девушка ходила в первый день в бассейн, и никто из обслуживающего персонала ничего не говорил. Но на следующий день ей не пришел результат ПЦР-теста.

Во время самоизоляции в Дубае можно передвигаться по территории отеля

"Уже через 13 часов мой турагент рассказала, что можно зайти на сайт, ввести номер паспорта и тогда подтянется эта справка. Я ее скачала, сделала скриншот, но полиция не подходила ко мне ни разу, пока я там отдыхала", – рассказала Анастасия.

Что делать, если тест после прилета окажется положительным

По ее словам, если тест придет положительный, то туриста вместе с семьей в качестве контактирующих лиц отселяют в гостиницу при аэропорту на время самоизоляции и в разные номера.

"Еду какую-то приносят, но все это удовольствие по финалу нужно оплачивать отдельно, поскольку у нас нет такой страховки, которая бы это покрывала. Повторный тест можно сделать только дней через пять. Выпадаешь из жизни на две недели, живешь в ужасных условиях, не отдыхаешь, и еще платишь за это недешево. Можно нормально влететь на деньги", – сетует украинка.

Оплаченный номер в отеле "сгорит", если тест по прилету окажется положительным

Кроме этого, оплаченный номер в отеле за это время "сгорит". Поэтому лучше сделать тест еще в Украине до вылета. Если он окажется положительным, то страховка погасит тур в Дубай.

"Так что мухлевать здесь с тестом я бы не советовала, потому что там никто особо не церемонится", – добавила она.

Какие есть ограничения для туристов

В масках нужно ходить практически везде, только на самом пляже можно быть без нее. Несмотря на то, что в сезон на курорте стоит 40-градусная жара, по словам Анастасии, все соблюдают правила карантина.

"Даже в отеле мы ехали в лифте вдвоем без маски, хотели сфотографироваться, и такой голос из динамика: "Пожалуйста, наденьте маски", – заметила Анастасия.

В масках в ОАЭ нужно ходить практически везде, кроме пляжа

В туристических местах, там, где особенно много было посетителей, сейчас действуют особые ограничения. Полиция не допускает большого скопления людей. К примеру, вокруг поющих фонтанов все должны стоять в специально огороженных зонах с намеченными на земле квадратиками и не больше 7 минут. После истечения этого времени, сотрудники полиции вас прогонят.

Из достопримечательностей Анастасия советует сходить в музей "Дубайская Рамка" (Dubai Frame).

Музей "Дубайская Рамка" открыт для туристов в 2021 году

"Это то, как должен выглядеть музей в 2021 году. Там голограммы, прямо как в кино. А вот именно на экскурсии мы не ездили, тяжело при 40 градусной жаре куда-то ехать", – объяснила она.

По словам туристки, COVID-19 сказывается не только на количестве туристов и ограничениях, но и на ценах.

"Стоимость тура в Дубай зависит от отеля. Но это не прямо супердорого, отель нормальный можно взять за тысячу долларов с человека на неделю. Сейчас, мне кажется, цены немного упали. Но нужно рассчитывать, что покушать где-то и вообще жить, будет дорого. Ведь завтраки при отелях очень скудненькие и где-то покушать, даже кофе выпить – выйдет не меньше 30-40 долларов за обед", – рассказала украинка.

COVID-19 в Дубае сказывается не только на количестве туристов и ограничениях, но и на ценах.

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