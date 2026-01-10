Там можно найти любовь: названа самая романтичная страна для туристов

Анна Старлинг, опытный туристический агент TUI, которая проработала в компании 31 год, считает одну страну особенно романтичной.

По ее словам, это – Таиланд. "Это работает для всех, но особенно для людей, которые переживают изменения в отношениях. Я видела, как это творит чудеса для сотен моих клиентов в течение многих лет". "Для новоиспеченных одиноких людей (после разрыва отношений или развода) это идеальная тренировочная площадка для самостоятельных путешествий. Для пар, которые потеряли свою искру, это заставляет их задуматься и восстановить связь", – объяснила она, пишет Express.

Количество пассажиров TUI в Таиланд этой зимой выросло более чем на 30%, что делает его одним из самых бронируемых дальнемагистральных направлений в 2025 году.

"Таиланд имеет эту волшебную способность заставлять вас замедляться", – добавляет Анна. "Как только вы прибываете, вы чувствуете, как меняется темп. Для пар, которые застряли в суете – спешат на работу, воспитывают детей, постоянно зависают в телефонах – Таиланд становится прекрасной возможностью "включиться".

Для одиноких людей эта страна также является идеальным выбором. "Путешествие дает вам время подумать, проработать ситуацию, просто побыть наедине с собой без хаоса повседневной жизни. Клиенты рассказывали мне, что сидя на тайском пляже, они впервые почувствовали спокойствие после разрыва отношений", - поделилась экспретка.

Таиланд предлагает идеальное сочетание комфорта и приключений. Он безопасный, гостеприимный, но при этом совсем отличается от повседневной жизни дома.

