Секс-контроль в ОАЕ: 11 правил для туристів, які краще не порушувати

В ОАЕ розгорівся міжнародний секс-скандал через оголену фотосесію дівчат на балконі готелю, серед яких були і українки. Їх вже заарештували, тепер натурницям загрожує великий штраф і ув'язнення до шести місяців.

Чого не слід робити мандрівникам в Еміратах, щоб не отримати тюремний строк і не втратити круглу суму, читайте в добірці OBOZREVATEL.

У цій країні існує так зване "правило середнього пальця" – груба мова або жести вважаються злочином і караються штрафом.

Обійми і відверті поцілунки на публіці теж не допускаються, оскільки порушують моральні норми.

А ось за несплату рахунків або використання підроблених чеків можна потрапити до в'язниці.

В Еміратах жінці не дозволяється носити занадто відвертий одяг: сукні вище коліна, вбрання, які оголюють живіт, плечі або спину.

Туристам не можна розмовляти з місцевими жінками, а також грубити їм чи задивлятися на них.

Фотографувати жителів ОАЕ без їхнього особистого дозволу також категорично заборонено.

Протягом священного для мусульман місяця Рамадана іноземцям рекомендується не їсти, не пити і не палити від сходу до заходу в місцях, де їх можуть побачити мусульмани.

П озашлюбний секс в Еміратах заборонений – порушники можуть бути заарештовані й покарані.

В ОАЕ не можна сідати за кермо тому, хто вживав алкоголь. І доза випитого зовсім не має значення.

Влада Еміратів декларує "нульову терпимість" до будь-яких наркотичних препаратів. Порушників закону чекає великий штраф або позбавлення волі на тривалий термін.

Препарат, призначений людині лікарем в іншій країні, може бути заборонений в ОАЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Однією із заарештованих в Дубаї дівчат виявилася українка Яна. Її брат заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається.