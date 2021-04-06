Секс-контроль в ОАЕ: 11 правил для туристів, які краще не порушувати
В ОАЕ розгорівся міжнародний секс-скандал через оголену фотосесію дівчат на балконі готелю, серед яких були і українки. Їх вже заарештували, тепер натурницям загрожує великий штраф і ув'язнення до шести місяців.
Чого не слід робити мандрівникам в Еміратах, щоб не отримати тюремний строк і не втратити круглу суму, читайте в добірці OBOZREVATEL.
У цій країні існує так зване "правило середнього пальця" – груба мова або жести вважаються злочином і караються штрафом.
Обійми і відверті поцілунки на публіці теж не допускаються, оскільки порушують моральні норми.
А ось за несплату рахунків або використання підроблених чеків можна потрапити до в'язниці.
В Еміратах жінці не дозволяється носити занадто відвертий одяг: сукні вище коліна, вбрання, які оголюють живіт, плечі або спину.
Туристам не можна розмовляти з місцевими жінками, а також грубити їм чи задивлятися на них.
Фотографувати жителів ОАЕ без їхнього особистого дозволу також категорично заборонено.
Протягом священного для мусульман місяця Рамадана іноземцям рекомендується не їсти, не пити і не палити від сходу до заходу в місцях, де їх можуть побачити мусульмани.
Позашлюбний секс в Еміратах заборонений – порушники можуть бути заарештовані й покарані.
В ОАЕ не можна сідати за кермо тому, хто вживав алкоголь. І доза випитого зовсім не має значення.
Влада Еміратів декларує "нульову терпимість" до будь-яких наркотичних препаратів. Порушників закону чекає великий штраф або позбавлення волі на тривалий термін.
Препарат, призначений людині лікарем в іншій країні, може бути заборонений в ОАЕ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Однією із заарештованих в Дубаї дівчат виявилася українка Яна. Її брат заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається.
Також інцидент з арештом молодих дівчат може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які були офіційно закріплені 15 вересня 2020 року.
Стали відомі перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію в Дубаї. Відзначається, що деяких з них можна впізнати за татуюваннями.
У Дубаї за звинуваченням в розпусних діях і поширенні порнографії затримано не тільки 40 дівчат, а й IT-підприємця Олексія Концова родом з Іваново (Росія).