Где отдохнуть с детьми в Украине: 7 лучших направлений

Лето – лучшее время для путешествий с детьми, а Украина имеет множество прекрасных мест, где ваша семья сможет насладиться незабываемыми впечатлениями. Мы подготовили для вас подборку туристических направлений в центральной и западной части страны, где природа сочетается с историей, а культура переплетается с невероятными пейзажами.

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Во время поездки не забывайте о безопасности. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и держитесь подальше от больших скоплений людей.

Львов и область

Город, способный перенести вас во времена прошлого. Посетите Львовский зоопарк, где дети будут в восторге от знакомства с экзотическими животными. Прогуляйтесь по парку культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого, где ваши малыши смогут насладиться сказочным ландшафтом. А чтобы перенестись в мир веселья, посетите парк "Уруру", где детям предложат аттракционы и развлечения на любой вкус. Обязательно загляните в Дворец Корнякта, чтобы погрузиться в мир истории и узнать много интересного о прошлом города.

Необычным приключением станет подъем на смотровую площадку на крыше старой Ратуши. Идти по лестнице вам придется достаточно долго, так что запаситесь терпением. Но наверху вас будут ждать невероятные виды и ароматный кофе.

Ивано-Франковск и область

Живописный город имеет много сюрпризов для вашей семьи. Отправьтесь на пешую экскурсию в парк имени Ивана Франко, где дети смогут насладиться чистым воздухом и зеленым ландшафтом. Посетите Черногорский национальный природный парк, где ваши малыши смогут погрузиться в мир Карпатских гор и увидеть водопад Женецкий Гук. Прогуляйтесь по Коломыйскому парку миниатюр "Писанка", где представлены самые известные достопримечательности Украины в масштабе 1:33.

Если у вас будет время на путешествия, то обязательно забронируйте автобусную экскурсию по области, которая продлится целый день. Так вы сможете увидеть местные озера, прогуляться по горным тропам, расслабиться в чанах с горячей водой или в термальных бассейнах. Детям особенно нравятся тамошние конные фермы и исторические достопримечательности, поэтому попытайтесь успеть обойти как можно больше интересных локаций.

А если ваши дети уже подросли, закажите сплав на байдарках. Это невероятное приключение, которое понравится всей вашей семье. Особенно, если после этого еще зайти в местный ресторанчик и отведать насыщенный бограч.

Каменец-Подольский

Город, сохранивший свою старинную атмосферу. Проведите день в живописном Каменец-Подольском замке, где дети могут почувствовать себя настоящими рыцарями и принцессами. Обязательно посетите главную местную святыню – Троицкий кафедральный собор, чтобы полюбоваться его живописной архитектурой.

Отведайте мороженое на центральной площади города. Здесь расположено много красивых построек, которые привлекают внимание туристов. Рядом вы найдете парк с детской площадкой и сувенирные магазинчики, где можно запастись подарками для друзей.

Хмельницкий и область

Город, славящийся своими парками и культурными событиями. Обязательно посетите заповедную зону "Подольские Товтры", где сможете насладиться красивой природой. Запланируйте экскурсию в замок князей Острожских или к заповеднику Меджибож, которые сохранились до сих пор, открывая свои двери для туристов и жителей области. Прогуляйтесь по роскошному Дендропарку, где ваши малыши смогут увидеть разнообразные растительные экспозиции и озера.

Если вы любите отдых на природе, отправляйтесь на Бугское водохранилище. На правом берегу этого водоема расположен Парк культуры и отдыха имени Михаила Чекмана, где вы найдете много интересных локаций для отдыха с детьми.

Не пропустите Ботанический сад Хмельницкого национального университета. Это невероятно красивая зеленая зона, где вы увидите множество уникальных растений и красивых зеленых экспозиций.

Ровно и область

Живописный город, приглашающий на активный отдых с детьми. Посетите Ровенский зоопарк, где ваши малыши смогут увидеть разных животных и даже покормить некоторых из них. Отправьтесь в парк Шевченко, где детям понравится игровая площадка и красивые дорожки. Обязательно посетите церковь Святой Троицы, где вас ждут исторические достопримечательности и природные красоты.

Если же вы любите долгие увлекательные прогулки, то обратите внимание на экскурсию в Таракановский форт. Не менее увлекательным станет путешествие к Туннелю влюбленных. Не смотря на название, интересно здесь будет даже детям.

Тернополь и область

Город, сохранивший свою старинную архитектуру. Посетите парк Шевченко, где дети смогут поиграть на детской площадке и прокатиться на аттракционах. Запланируйте экскурсию в Старый замок и насладитесь прекрасными видами. Прогуляйтесь возле Тернопольского пруда, где ваши малыши смогут покормить лебедей и гусей.

Чернигов и область

Город, славящийся своей богатой историей и архитектурой. Посетите дендрологический парк "Софиевка" в Умани, где вас ждут разнообразные растительные коллекции и озера. Запланируйте экскурсию в Черниговскую крепость, где ваши дети смогут почувствовать себя настоящими защитниками стен. Прогуляйтесь по Центральному парку культуры и отдыха, где малыши смогут поиграть на аттракционах и увидеть величественный фонтан.

Выбирая одно из этих увлекательных направлений, вы гарантированно обеспечите своим детям незабываемые впечатления, интересные приключения и много радостных воспоминаний. Отдыхайте всей семьей и наслаждайтесь красотой и разнообразием нашей прекрасной Родины!

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