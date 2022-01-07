Мы с мамой желаем волшебства в эти праздничные дни! Пусть все разговоры будут душевными, подарки желанными, блюда вкусными, а родные — рядом. Это и есть рецепт идеального Рождества!

Давайте расскажу вам немного о колумбийских традициях празднования?)

Рождество — очень семейный праздник во всех странах, которых я жил.

Но Колумбия — другого характера. Рождество в ней жгучее, веселое, громкое, но традиционно семейное.

Видео дня

Это время, когда запускается много ярких фейерверков, громко звучат песни, до утра танцуют сальсу и бачату — под живую музыку или магнитофон. Даже Рождество в Колумбии не лишено страсти)

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Традиционная еда — это, как всегда, отдельный разговор.

Слышали когда-то про "lechona" — лечона? Это поросенок, фаршированный рисом, овощами, томящийся на дровах целые сутки!

На выходе получаем нежнейшее мясо с гарниром и твердой, практически карамельной, хрустящей корочкой. В честь праздника таких поросят жарят повсюду, их можно покупать целыми тушами!

Но нужно заказывать заранее, очередь очень большая. В праздничные дни все хотят лечона себе к столу)

Для нас в Колумбии еда очень важна и выбрасывать ничего нельзя. Столы на Рождество также накрывают роскошные, но не так, как в Украине — аж 12 блюд. Это очень интересная традиция для меня, ведь часто в семье есть всего 4 человека — кто будет столько есть?) Так непривычно, но интересно)

НАПИТКИ

В моей семье не пьют алкоголь, но свежевыжатые соки и фреш — с удовольствием! К примеру, у нас в ходу моктейли — это безалкогольные коктейли. Один из любимых вкусов: маракуйя с сахаром или стевией перебивается в блендере со льдом, также можно добавить ананас.

А для тех, кто пьет, есть традиционная aguardiente, "огненная вода" — колумбийская водка. Кажется, в каждой стране есть своя водка.

Ну как вам наши традиции?)