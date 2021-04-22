Черногория отменяет все ограничения для украинских туристов, а ВОЗ продолжила режим чрезвычайной ситуации в мире – коронавирусные хроники

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Черногория отменяет все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Теперь туристам не нужно его предъявлять.

Об этом заявил министр финансов Черногории Милойко Спаич. Кроме украинцев, сняли бан на посещение туристам из Российской Федерации, Беларуси и Северной Македонии. О том, как другие страны мира приспосабливаются к условиям пандемии, – в обзоре наших журналистов.

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