Эксперт назвал правила отдыха в Турции во время пандемии COVID-19

В условиях пандемии коронавируса вместе с туристической путевкой следует оформлять и ряд страховых полисов. В частности, полис от невылета и полис на случай заболевания COVID-19.

Курорты Турции, которая оказалась среди лидеров мира по заболеваемости, сегодня являются безопасными для туристов. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский.

"Мы видим, что, несмотря на то, что Турция является одним из лидеров по заболеваемости, ей удается очень удачно и в очень короткие сроки погасить вспышки. В прошлом году мы также видели, что курортные зоны не пострадали от всплеска заболеваемости. Ситуация в курортных регионах пока подконтрольная", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что турецкие отели приложили максимум усилий, чтобы обезопасить туристов. "Они сделали максимально комфортным отдых, не загружая гостиницы на 100%, предоставляя возможность защитить себя. Кроме того, была увеличена дистанция на пляжах, на выдачах питания "все включено" были поставлены защитные экраны. Весь персонал перед тем, как зайти в отель, проходит температурный контроль, через определенное время сдают тесты на наличие вируса", – сообщил Новиковский.

Говоря о ценах на туры в Турцию, он заметил, что они традиционно на 25% выше цен на отдых в Египте, но все равно на сегодняшний день путевки значительно подешевели. "Можно найти предложение от 10 тысяч гривен на человека за неделю пребывания", – сказал эксперт.

Говоря об уменьшении рисков из-за пандемии, он озвучил советы по страхованию. "На сегодняшний день страхование стало необходимым инструментом, который ранее мы мало использовали. Страхование от заболевания, страхование на случай невозможности выехать в страну или вернуться с нее, страхование на лечение", – уточнил он.

Эксперт добавил, что такие страховые полисы есть в наличии у страховых компаний и туристических агентов, которые продают путевки. "Поэтому нужно детально ознакомиться с содержанием таких страховых пакетов и обязательно их иметь с собой. Знать, кому звонить, к кому обращаться в случае необходимости", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, Турция вошла в список лидеров по заболеваемости коронавирусом. Общее количество людей, заболевших там, приблизилось к отметке 4 миллиона человек.