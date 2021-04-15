Россиянам предложили попутешествовать по РФ вместо отмененных туров в Турцию

Россиянам предложили обменять путевки в Турцию или Танзанию, которыми они не смогут воспользоваться из-за ограничения Москвой авиасообщения, на путешествие по РФ.

Эту возможность уже согласовали с туроператором. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма на своем сайте в среду, 14 апреля.

Для обмена путевок ведомство запустило дополнительную горячую линию для туристов.

Ведомство утверждает, что делает все возможное, чтобы сориентировать людей. Туроператоров также призвали оказывать путешественникам максимальное содействие.

"А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки", – сказано в сообщении.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня РФ почти полностью приостановила авиасообщение с Турцией. Это произошло вскоре после визита президента Украины Владимира Зеленского и встречи с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее в Турции вновь ужесточили связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры:

на время комендантского часа запретили междугородние поездки (за исключением обязательных ситуаций);

введено ограничение на использование городского общественного транспорта для лиц старше 65 и младше 18 лет;

комендантский час отныне в будние должен начинаться в 19:00, а не в 21:00, как раньше, заканчиваться – в 5:00.

рестораны смогут готовить блюда на вынос или доставлять их на дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму заявили, что воды для российских туристов, отказавшихся от Турции, может не хватить. Так, во многих городах полуострова из-за проблем с водоснабжением уже давно установлены графики подачи этого ресурса.