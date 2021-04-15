Росіянам запропонували помандрувати по РФ замість скасованих турів до Туреччини
Росіянам запропонували обміняти путівки до Туреччину або Танзанії, якими вони не зможуть скористатися через обмеження Москвою авіасполучення, на подорож по РФ.
Цю можливість вже узгодили з туроператором. Про це повідомила пресслужба Ростуризму на своєму сайті в середу, 14 квітня.
Для обміну путівок відомство запустило додаткову гарячу лінію для туристів.
Відомство стверджує, що робить усе можливе, щоб зорієнтувати людей. Туроператорів також закликали чинити мандрівникам максимальне сприяння.
"А туристів – за можливості переносити тур на більш пізній термін або змінювати напрямок поїздки", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, з 15 квітня до 1 червня РФ майже повністю припинила авіасполучення з Туреччиною. Це відбулося незабаром після візиту президента України Володимира Зеленського та зустрічі з турецьким главою Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Раніше в Туреччині знову посилили пов'язані з пандемією коронавірусу обмежувальні заходи:
на час комендантської години заборонили міжміські поїздки (за винятком обов'язкових ситуацій);
введено обмеження на використання міського громадського транспорту для осіб старше 65 і молодше 18 років;
комендантськагодина відтепер у будні має починатися о 19:00, а не о 21:00, як раніше, закінчуватися – о 5:00.
ресторани зможуть готувати страви на виніс або доставляти їх додому.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму заявили, що води для російських туристів, які відмовилися від Туреччини, може не вистачити. Так, у багатьох містах півострова через проблеми з водопостачанням уже давно встановлені графіки подачі цього ресурсу.