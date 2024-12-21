"Полярный экспресс" от Киевской детской железной дороги отправляется в путешествие 21 декабря. Смотрите расписание поездов

Не знаете чем удивить детей в рождественско–новогодний период? Покатайте их на Полярном экспрессе от Киевской детской железной дороги. Более 70 лет детская железная дорога в Сырецком парке столицы радует детей путешествиями и интересными событиями.

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Самое интересное, что все подстроено под рост детей и их возможности. Уменьшенные поезда, знаки на вокзале, а за рулем юные железнодорожники под руководством опытных машинистов.

Первый "Полярный экспресс" был запущен в 2020, с тех пор каждый год это событие открывает зимний сезон движения поездов на Киевской детской железной дороге. В этом году свое движение "Полярный экспресс" начнет 21 декабря в 15.30 с первого пути Киевского детского железнодорожного вокзала в Сырецком парке – событие было освещено в Телеграмм канале Укрзализныци. "Полярный экспресс" украшен гирляндами и огнями, поэтому атмосфера действительно сказочная.

Билеты на детский "Полярный экспресс" можно приобрести в кассе вокзала или с помощью чат-бота от Укрзализныци. Вы можете выбрать класс вагона для путешествия:

общий вагон – 80 грн детский билет и 110 взрослый;

ретровагон – 90 грн детский и 130 взрослый;

люкс 100 грн детский и 150 грн взрослый.

Также было анонсировано расписание движения поездов Киевской детской железной дороги в зимний период:

декабрь: 21, 22, 25 – 29;

январь: с 1 по 5, с 9 по 12, 18, 19, 25, 26;

февраль: 1, 2.

Поезда будут курсировать в перечисленные даты с 11:00 до 17:10 (четверг и пятница, во время зимних школьных каникул) и с 10:30 до 18:50 в субботу и воскресенье.

Во время посещения детской железной дороги в Киеве юные пассажиры изучают правила поведения на вокзале и в поезде. Это интересная и полезная экскурсия для детей и взрослых, которую вы можете присоединить к рождественско–новогодним сюрпризам.

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