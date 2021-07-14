Полет в космос и погружение к Титанику: топ-5 необычных путешествий для миллионеров. Цены и фото

В 2021 году начали работать новые "аттракционы" для богатых. Это и подводная экспедиция к затонувшему кораблю "Титаник", и полет в космос с 10-дневным проживанием на Международной космической станции.

Увы, большинство из этих развлечений и путешествий мечты могут позволить себе только очень состоятельные люди. OBOZREVATEL решил узнать, сколько нужно денег, чтобы испытать это на себе.

1. Подводная экскурсия на Титаник – 125 тысяч долларов

Летом 2021 года компания OceanGate Expeditions начала проводить подводные экспедиции к легендарному затонувшему "Титанику", на котором до сих пор хранятся вещи пассажиров и элементы обстановки корабля 1912 года.

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Туристы будут отправляться с восточного побережья США или из города Сент-Джонс в Канаде на подводной лодке. В одной группе будет не более 5 человек. Погружения на глубину 3800 метров займут от 8 до 10 часов. Стоимость путешествия составляет 125 тысяч долларов с человека – это самый дорогой существующий экскурсионный тур в мире.

2. Полет в космос на Crew Dragon – 55 миллионов долларов

Компания Axiom Space предлагает полеты в космос на корабле Crew Dragon и проживанием на МКС в течение 10 дней. Точная дата первой поездки неизвестна, но Axiom Space планирует ее на второе полугодие 2021 года. На корабле будет всего 3 туриста и 1 профессиональный астронавт. Так, одно место туриста уже занято, поэтому компания продает оставшиеся два по 55 млн долларов каждый.

Компания Space Adventures также планирует запустить туристические полеты в космос на Crew Dragon в 2021 или 2022 году. Экскурсия будет длиться не больше 5 дней. Проживание и стыковка с МКС в план не входит.

3. Прогулка океаном на подводной лодке – 11 500 $/сутки

С роскошной яхты Scenic Eclipse можно отправиться на прогулку на подводной лодке. Правда, отдых получится довольно дорогим – 314 тысяч гривен в сутки. Шестеро пассажиров лайнера могут отделиться от экипажа на подводной лодке Scenic Neptune и представить себя в роли капитана Немо.

Подводным туристам предстоит пережить настоящее океанское приключение, исследовать дно, любоваться пейзажами и разноцветными рыбками, а также другими морскими обитателями.

4. Схождение на Эверест – 160 тысяч долларов

Подняться на самую большую гору в мире смогут не все. И речь не в выносливости или навыках скалолазания, а в материальном состоянии. Оказывается, схождение на Эверест могут позволить себе только те, у кого есть "лишняя" сотня тысяч долларов США.

Максимальные цены за схождение на Эверест колебались в районе 130 000 долларов США. За эту цену можно было подняться с компаниями International Mountain Guides, Furtenbach, 7 Summit Club, Seven Summit Treks, RMI. Но можно подняться и за 34 тысячи долларов, если поискать более выгодные предложения и начинать свое восхождение из Непала.

Более дорогие VIP-компании предлагают свои услуги и за большие деньги. К примеру, туркомпания Seven Summit Treks предлагает участие в экспедиции по программе "Platinum Everest Expedition 2020". Ее стоимость составляет 160 тысяч долларов на одного человека.

При этом, эксперты сообщают, что большинство смертей на горе связаны с неопытностью самих альпинистов, а не из-за того, какого туроператора выбрал альпинист.

5. Курорт Sky Lagoon в Исландии – 13900 исландских крон за один визит со СПА

В Исландии в июле 2021 года компания Pursuit открыла курорт Sky Lagoon. Он расположится в нескольких минутах езды от Рейкьявика. Курорт интересен искусственной геотермальной лагуной. Одна из ее стенок длиной 70 метров граничит с океаном – из лагуны открывается потрясающий вид на бескрайние просторы серого моря, приливы и отливы, резиденцию президента и вулкан Фаградалсфьял.

Курорт предложит гостям спа-ритуалы на основе исландских традиций. Также они смогут поплавать в холодном бассейне и попариться в сауне. Прямо у лагуны есть бар, а на территории курорта – рестораны и магазины. Фишка курорта – в непередаваемых ощущениях единства с небом и морем, а также первоклассном сервисе.

На сайте указывается, что нужно пройти семь таких "ритуалов" в Sky Lagoon, чтобы оздоровиться и очиститься душой.

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