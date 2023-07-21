Почему в аэропорту всегда нужно вытаскивать ноутбук из рюкзака

В аэропорту нужно соблюдать четкие правила и выполнять все, что говорят работники. Они проверяют каждого человека, чтобы избежать опасных ситуаций на борту самолета.

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Если вы берете с собой в поездку ноутбук, то будьте готовы к тому, что вам нужно отдать прибор на осмотр работникам или даже включить его. ScienceAlert опубликовал настоящую причину такой проверки.

Террористическая атака 11 сентября 2001 года в США навсегда изменила понятие "безопасности" в аэропортах. К тому времени через контроль можно было пройти с ручной кладью, в которой мог быть даже нож с 10-сантиметровым лезвием. Именно так преступники 11 сентября пронесли свое оружие на борт самолета.

С тех пор вопросу безопасности уделили больше внимания, чтобы не привести к такой катастрофе снова. Работники аэропорта изымали у людей все, что могло расцениваться как оружие.

Из ноутбуков можно сделать взрывное устройство, поэтому его тоже необходимо вытягивать из рюкзака и показывать при проверке.

С годами оборудование для проверки багажа было усовершенствовано, поэтому на них легче выявить запрещенные предметы. Но батарея ноутбука имеет слишком плотные механические компоненты, которые не видны на сканерах в аэропорту. То же касается и зарядных устройств и других гаджетов.

Сканер не сможет показать сотрудникам, есть ли опасные предметы в вашей сумке, поэтому электронные устройства всегда нужно вынимать из чемоданов. Ноутбук в сумке может скрывать от обзора другие предметы, которые могут быть опасными. Вас даже могут попросить включить устройство, чтобы доказать, что оно не несет никакой опасности для других.

Некоторые аэропорты усовершенствовали 3D-сканирование, позволяющее путешественникам проходить через контроль безопасности, не вынимая ноутбук.

Телефоны тоже проверяют, а емкости с жидкостью вообще нельзя проносить на самолет.

Людей иногда даже просят, чтобы они сняли обувь, ремни и верхнюю одежду, чтобы проверить, нет ли там ничего запретного.

В аэропорту также проверяют и наше тело. Высокая рамка, через которую нужно пройти – это металлоискатель. Он "видит" оружие или другие запрещенные предметы, которые могут быть спрятаны под одеждой.

В будущем проверять чемоданы и людей может искусственный интеллект. Некоторые аэропорты уже используют современные компьютерные томографы для получения 3D-изображений высокой четкости.

Эта технология может быть усовершенствована с помощью искусственного интеллекта, что позволит выявлять угрозы гораздо быстрее.

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