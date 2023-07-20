Восемь ошибок туристов при путешествии самолетом: бортпроводница рассказала, что многие делают не так

Правила и нормы авиакомпаний призваны обеспечить комфорт и безопасность всех, кто находится на борту. Однако и у туристов в самолете есть определенные обязанности. Это негласные правила, которых стоит придерживаться, чтобы не причинить неудобства другим пассажирам, а также членам экипажа.

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Впрочем, не все туристы соблюдают эти "законы", находясь в небе. Бортпроводницы рассказали изданию LifeSavvy о том, какие ошибки пассажиров им чаще всего приходится встречать на работе.

Поход в туалет во время посадки в самолет

Использование туалета в самолете во время посадки является одной из основных причин замедления процедуры посадки, считает Криста Тэтч, работающая стюардессой уже 15 лет. Если вы отправляетесь в туалет в то время, когда пассажиры еще только заходят в самолет, всем приходится ждать, пока вы вернетесь на свое место, двигаясь в противоположном направлении. При этом бортпроводники не имеют права закрывать дверь в самолет, пока кто-то находится в туалете, поэтому, если вы не будете торопиться, то можете задержать рейс. Криста рекомендует заранее сходить в уборную в аэропорту.

Снятие обуви

Одна из самых распространенных ошибок в путешествиях, с которой сталкивается стюардесса с восьмилетним стажем Кэти, – это снятие обуви в самолете. Во-первых, если на вас нет чистых носков, вы доставляете неудобства своим соседям. Кто-то может оказаться чувствителен к неприятным запахам ваших стоп. Во-вторых, это негигиенично. Риск подцепить грибковые инфекции, особенно если ходить без обуви в туалет, очень высок.

Не брать с собой предметы первой необходимости

Бортпроводники делают все возможное, чтобы помочь вам чувствовать себя комфортно, но в их распоряжении есть лишь некоторые ресурсы. Криста поделилась, что путешественники иногда просят ее о таких вещах, как молоко, обеды и некоторые предметы, которые просто не предусмотрены на определенных рейсах или в самолете в целом. Стюардесса рекомендует упаковывать все, что вам может понадобиться во время полета, и не надеяться на то, что на борту ваши потребности в материальных предметах будут удовлетворены.

Перегружать ручной багаж

Криста поделилась, что постоянно видит, как люди пытаются взять с собой на рейс как можно больше вещей. Она понимает стремление сэкономить на оплате багажа, но в то же время считает, что многие путешественники этим усложняют себе жизнь. Если вы хотите избежать регистрации чемодана, убедитесь, что вы знаете правила провоза багажа вашей авиакомпании. Большинство разрешают проносить на борт только ручную кладь и личные вещи, и не пустят в самолет, если у вас более двух сумок. Некоторые авиакомпании также устанавливают ограничения по весу и размеру ручной клади.

Неподготовленные развлечения

Бортпроводницы делятся, что порой неопытные туристы спрашивают их, почему фильмы на телефонах не воспроизводятся во время полета. В большинстве случаев причина заключается в том, что они не загрузили медиафайлы на свои устройства и не могут воспроизвести их без высокой скорости Интернета. Чтобы избежать этой проблемы, перед полетом убедиться, что музыка или видеофайлы на вашем гаджете будут воспроизводиться без доступа к Интернету. Также проверьте, достаточно ли зарядки на телефоне или планшете, поскольку не во всех самолетах есть зарядные устройства.

Слишком много пить

Некоторые авиакомпании предлагают пассажирам бесплатные алкогольные напитки на борту. Впрочем, иногда туристы справляются с устранением трезвости и самостоятельно до посадки или уже на борту самолета. Многие не понимают или не знают, что на большой высоте/при недостатке кислорода можно очень быстро опьянеть – одна рюмка на земле превращается в две или даже три в воздухе. Старайтесь себя контролировать. Последствия могут быть разными. Здесь и конфликт с соседями, и плохое самочувствие, и многое другое.

Приобретение сидений отдельно друг от друга.

Членам одной семьи или компании друзей не всегда удается купить места вместе, однако вы всегда можете спросить у стюардессы перед посадкой, можно ли вас и вашу компанию пересадить ближе друг к другу. Однако если вы пытаетесь сэкономить, не оплачивая свои места или приобретая билеты, в которых нет возможности выбрать место, смиритесь, что, возможно, вы не сможете сидеть вместе и не устраивайте суматоху на борту.

Бежать на выход сразу после приземления

Кажется, что на каждом рейсе всегда есть человек, который вскакивает, как только самолет приземляется, хватает свои вещи и бежит на выход. Прежде всего, подрезать всех впереди идущих – это просто невежливо. "Иметь хорошие манеры очень важно. Кроме того, процесс посадки проходит гораздо быстрее, если каждый ждет своей очереди", – отмечают бортпроводницы. Если вы торопитесь, например, на пересадку на следующий рейс, то сообщите об этом стюардессам заранее. Обычно они охотно делают объявление, прося других пассажиров пропустить вас первыми.

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