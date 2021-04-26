Отпуск в Северной Македонии: цены, когда ехать и что посмотреть

Республика Македония – небольшое балканское государство на юго-востоке Европы с первозданными озерами и национальными парками.

Любители исторических объектов ценят Македонию за множество средневековых и античных памятников архитектуры. А те, кто обожает пляжный отдых, наслаждается им не у моря, а на берегу уникального Охридского озера, Преспы, Тиквеша и других. OBOZREVATEL узнал, сколько стоит полететь в Северную Македонию из Украины и какие достопримечательности нужно посетить.

Вообще, в Македонию можно приезжать круглый год. Правила въезда для украинцев такие же, как и были до пандемии: можно путешествовать в эту страну без тестов на коронавирус и без 14-дневного карантина по приезде.

Здесь нет ярко выраженного низкого или высокого сезона. Но если вы едите в страну за пешим туризмом и чтобы посмотреть на памятки архитектуры, то выбирайте апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь. А вот для пляжного отдыха на озерах Охрид, Преспа, Маврово и других: только июль и август. В остальные месяцы будет холодная вода.

Лыжный сезон в Македонии начинается с декабря и длится по апрель.

Пиковые сезоны – во время государственных и православных праздников.

Пакетный туризм в Македонию развит слабо. На самом деле, по Македонии просто путешествовать самостоятельно, если умеете бегло говорить на английском.

Начинать свое путешествие лучше со столицы – Скопье. Из Киева долететь туда можно польскими авиалиниями (LOT), сделав остановку в Варшаве. Так, билет из столицы Украины в Скопье стоит от 205$ в одну сторону с пересадкой.

Также до главного города страны можно добраться автобусом из болгарской столицы – Софии. Цена билета стартует от 16 евро, дорога в один конец занимает около пяти часов.

1. Скопье

Скопье – это столица Северной Македонии, которая стоит на реке Вардар. Город является важным европейским торговым центром, а в разное время находился под властью разных правителей: римлян, сербов и османов. Поэтому архитектура Скопье яркая и разнообразная и, отражая его красочное прошлое, создает неповторимую атмосферу города.

2. Каньон Матка

В семнадцати километрах от Скопье находится каньон Матка, который простилается на более 5000 гектарах. Стеклянно-бирюзовые воды озер, пещеры и руины древних монастырей делают этот каньон одной из любимых локаций как туристов, так и местных жителей.

От центра Скопье до каньона можно доехать на автобусе №60 за 35 македонских денар (около 15 грн). С собой лучше брать местную валюту, которой можно запастись в обменниках.

3. Мавровский национальный парк

В Маврово влюбятся все любители активного отдыха на природе. Здесь можно насладиться великолепными пейзажами национального парка на лошадях, каяках или лыжах, а также пешком или на горном велосипеде. Также в Маврово находится живописная одноименная деревня, а в парке – самое большое искусственное озеро в стране, в котором есть наполовину затопленная церковь Святого Николая – поистине захватывающее зрелище.

4. Охридское озеро

Охридское озеро – это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, самое древнее и глубокое озеро на Балканах. Дело в том, что его берегов не видно, а вода сливается с небом и горами. По озеру ходят туристические корабли и лодки, на которых можно прокатиться по цене от 2 до 20 евро, в зависимости от вида транспорта и времени поездки.

Также в Охриде стоит зайти в церковь Святой Софии, Античный театр, церковь Святого Климента 13 века и крепость царя Самуила, с которой открывается невероятный вид на город и озеро. Охрид окружают горы, которые достигают в высоту 2800 м, что придает панораме захватывающий вид.

5. Национальный парк Пелистер

Национальный парк Пелистер был основан в 1948 году и представляет собой гористую местность на горном массиве Баба. В заповеднике живут медведи, волки и различные экзотические животные и птицы. Кроме того, здесь есть ледниковые озера "Глаза Пелистера".

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