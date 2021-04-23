Отдых в Албании: особенности страны, сколько стоит тур и что посмотреть

Албания – это безопасная, экзотическая и гостеприимная страна с чистыми пляжами и теплым морем. Из-за того, что это не такое популярное направление, как, например, Турция или Египет, цены здесь значительно ниже, но и пятизвездочных отелей на курортах нет.

Украинским туристам не нужно делать тест для въезда в страну и проходить самоизоляцию. Кроме того, Албания по многим параметрам не уступает своим соседям – Греции, Хорватии и Черногории. OBOZREVATEL решил рассказать о ценах и особенностях отдыха на албанских курортах.

Стоимость тура на 7 ночей: трехзвездочные отели без питания – от 19 680 грн.

Это самый популярный курорт Албании. Здесь отлично развита туристическая инфраструктура, поэтому он как нельзя лучше подходит для любителей пляжных вечеринок, мероприятий и клубов. При этом в центре и на окраине Дуррес выглядит по-разному: деревенский колорит постепенно сменяется многоэтажными домами, а зеленые пейзажи ближе к центру соседствуют с крупными отелями и торговыми центрами.

Стоимость тура на 7 ночей: трехзвездочные отели с завтраком – от 23 723 грн.

Саранда располагается напротив греческого острова Корфу. Пляжи галечные, а в самом городе находится наибольшее в Албании количество исторических мест каменного века. Среди них – Кониспольские пещеры, в которых были найдены следы обитания первых людей. Среди достопримечательностей – античные руины Бутринта, замок Лекурес XV века, археологический заповедник и карстовый источник "Голубой глаз".

Также в этом городе есть живописные набережные, школы дайвинга и невероятно красивый пляж под названием Борщ с чистейшей голубой водой.

Стоимость тура на 7 ночей: трехзвездочные отели без питания – 21 736 грн.

Этот курорт интересен своим расположением. Он находится на стыке двух морей – Адриатического и Ионического. Здесь намного меньше людей, чем в Дурресе, а пляжи можно выбирать – песчаные на Адриатическом и галечные на Ионическом побережье. Особенностью этого курорта является отсутствие отелей на первой линии от моря, поскольку пляж отделен от города широкой дорогой. Туристам Влёры местные экскурсоводы предложат поездки в иллирийский город Аполлония и монастырь Арденица.

Стоимость тура на 7 ночей: трехзвездочные отели с завтраком – 20 396 грн.

Этот курорт находится в центральной части Албании, по соседству с мысом Кепи Родонит и в 40 км от Тираны. Ляльзит знаменит своими белоснежными песчаными пляжами с пологим дном, и хвойными лесами, которые тянутся вдоль береговой линии. Сюда обычно едут за перезагрузкой и спокойным отдыхом наедине с природой.

Стоимость тура на 7 ночей: трехзвездочные отели без питания – 22 729 грн.

Ксамиль местные называют вторыми Сейшелами, поскольку пляжи этого курорта вошли в топ лучших пляжей мира. Благодаря чистому и белому песку, морская вода здесь нежно-голубого оттенка. Некоторые небольшие бухты при этом имеют галечное дно. Туристам предлагается отсюда съездить на экскурсию к острову Корфу и посетить Монастырский пляж.

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