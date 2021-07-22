Нидерланды открывают границы для украинцев: все, что нужно знать

С четверга, 22 июля, Нидерланды открыли границы для въезда украинцев без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации. Въезд разрешен для всех владельцев биометрических паспортов.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, такое решение принято в соответствии с рекомендациями Совета Евросоюза. Страна открыла границы начиная с 09:00. Так что гражданам Украины теперь не нужно будет предъявлять результаты теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или проходить карантин.

Отмечается, что перед регистрацией на рейс авиакомпании будут предоставлять пассажирам специальную форму о состоянии здоровья, которую нужно будет заполнить. Человек обязан указать правдивые данные и предъявить документ перед посадкой и держать при себе в течение всего полета. Если же на один из вопросов в форме будет дан ответ "да", то авиакомпания не сможет допустить пассажира на борт.

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Добавим, что такую форму можно скачать и заполнить предварительно перед вылетом. В анкете нужно сообщить есть ли у пассажира симптомы COVID-19, был ли в контакте с заболевшим человеком, информацию о рейсе, месте в самолете, имя, фамилию, дату рождения.

Также украинцам разрешен транзитный перелет через Нидерланды. Для этого при посадке на авиарейс в пункте отправления нужно будет предъявить аэропортовым службам страны вылета купленный авиабилет из аэпропорта "Схипхол" (Амстердам) до конечного пункта назначения и письменное разрешение миграционной/пограничной службы страны назначения.

Кроме того, граждане стран, не являющихся членами Евросоюза, могут переехать в страну за пределами ЕС через аэропорт Амстердама, если они остаются в зоне транзита (не в Шенгенском аэропорту), и если у них есть билет на подтвержденный рейс в страну назначения – в аэропорт за пределами шенгенской зоны – что отправляется в течение 48 часов после прибытия в Амстердам.

Пассажиры (включая транзитных), следующих в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирус, смогут въехать через страну только при наличии формы о состоянии здоровья (health screening form) и письменного разрешения миграционной службы страны назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-минситр Нидерландов заявил, что правительство ужесточит ограничения из-за распространения коронавируса. Карантин будет действовать минимум до 13 августа.