Вывезти животных из Украины за границу во время войны станет сложнее: что изменится

В Украине отменили упрощенную процедуру ввоза домашних любимцев в Европу, которую ввели в начале полномасштабной войны. Отныне, чтобы взять с собой животное в другое государство, понадобятся документы, ранее определенные законом.

Стоит добавить, что правила распространяются только на собак, кошек и хорьков (животных-компаньонов). Об этом сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская в своем официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следовательно, чтобы беспрепятственно вывезти пушистика, на пункте пропуска нужно подтвердить, что он вакцинирован от бешенства и прививки все еще действуют. То есть животное должно быть правильно идентифицировано с помощью микрочипа.

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Необходимо также иметь результат проверки уровня антител против бешенства путем титрования.

Вдобавок, придется показать действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или же сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Однако, учитывая, что в условиях войны документы могли потеряться или случайно остаться дома, Елена Зеленская попросила не беспокоиться. По ее словам, пограничники приложат максимум усилий, чтобы помочь успешно пройти процедуру пересечения границы даже при отсутствии нужных документов.

"Не волнуйтесь, если чего-то у вас нет, обязательно сообщите об этом пограничнику. В Польше, например, вашему любимцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства. Домашние любимцы – это частица нашего дома. Поэтому на границе сделают все возможное, чтобы она с вами оставалась", – говорится в сообщении.

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