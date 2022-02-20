Как путешествовать с животными: 5 лайфхаков для туристов

Отпуск через несколько недель, а оставить кота или собаку не с кем? Тогда пора подумать над тем, что делать с животным дальше.

OBOZREVATEL подобрал лайфхаки, которые помогут разрешить ситуацию с максимальным комфортом для любимца.

Далеко не каждый пес или кот смогут перенести нормально авиарейс или длинную дорогу на поезде. Мало того, что это сильный стресс, который может усугубить самочувствие любимца, так это еще и огромная нагрузка на организм. Попытайтесь ответить себе на следующие вопросы:

Как животное переносит перепады температуры?

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Может ли оно долгое время оставаться без владельца?

Есть ли какие-нибудь проблемы с работой внутренних органов?

Позволяет ли его возраст быстро приспособиться к новым условиям?

Насколько сильно меняется его поведение в окружении других животных и людей?

Если хотя бы один из этих пунктов вызывает сомнения, лучше оставьте питомца дома. Если нет знакомых, которые могут забрать его к себе или ежедневно наведываться, то обратитесь в специализированные службы. Уже существуют гостиницы для животных или временные приюты, которые вам помогут в этой ситуации.

Далеко не все государства свободно пропускают людей с питомцами на руках. К примеру, в Великобритании могут забрать кошку или собаку на карантин, если возникло подозрение о невыполнении всех условий въезда на территорию страны с животными. А во Францию нельзя брать маленьких четырехлапых друзей в возрасте до 3 месяцев.

Если вы собираетесь путешествовать на поезде или самолете, то зайдите на сайт перевозчика и подробно изучите все указанные правила относительно животных. В большинстве случаев вам придется дополнительно заплатить за любимца, обеспечить ему переноску, поводок, иногда даже намордник. Также вы должны убедиться в безопасности пассажиров, которые будут находиться рядом.

Не только людям сейчас для путешествий требуется сертификат о вакцинации. Животное не пустят ни в один самолет, если у него не будет паспорта с указанием всех необходимых прививок. Обычно перечень достаточно стандартный и включает 5-7 препаратов, которые делаются одним уколом. Кстати, это нужно делать не только перед поездкой. Такие процедуры проводятся ежегодно для обеспечения кота долгой и здоровой жизни.

Регистрация животных на рейс длится гораздо дольше. Обычно может потребоваться до 2 часов, чтобы пройти ветеринарный контроль и получить специальный пропуск. Кстати, большинство авиакомпаний не разрешает заходить с любимцами на борт. Их перевозят отдельно в багажном отсеке, чтобы обеспечить комфорт другим пассажирам, а также во избежание непредвиденных ситуаций. Ибо никто не знает, как поведет себя даже самое спокойное животное в необычных для него условиях.

В дороге может случиться что угодно. Важно подготовиться к оказанию первой помощи вашему любимцу. Для этого посоветуйтесь с ветеринаром и положите с собой все необходимые лекарства. Прежде всего там должны быть успокаивающие препараты, средства для обработки ранений, антигистаминные и противоядовитые таблетки.

Однако самое главное – это позаботиться о комфорте животного. Если вы не сможете в путешествии уделять ему достаточно внимания – лучше найдите вариант как оставить ее дома.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что можно брать на борт самолета.