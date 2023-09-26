В Таллине россияне устроили истерику с бранью, потому что полиция заставила их содрать с авто наклейки 'Я русский'. Видео

Российские "патриоты" призывного возраста, убежавшие поддерживать РФ в Эстонию и Латвию, устроили смехотворный флешмоб с наклейками на авто. Мужчины, словарный запас которых составляют в большинстве своем слова "ёпт" и разнообразные вариации брани, поскандалили в Таллине с полицейскими, заставившими их избавиться от провокационной надписи "Я русский" на авто с эстонскими номерами.

Граждане РФ, конечно, выполнили требование, опасаясь, что их авто заберут на штрафплощадку, но сопровождали свои действия оскорблениями в сторону полицейских. Процесс они транслировали в прямом эфире (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Судя по ролику, взрослые мужчины из России собрались на шабаш, чтобы посоревноваться в патриотизме. Каждый из них наклеил на заднее стекло машины надпись "Я русский", из-за чего к россиянам подошли стражи порядка.

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Путинистам объяснили, что свою позицию они могут высказывать на Красной площади, а в цивилизованных странах хвастаться национальностью во время геноцида в Украине им не разрешат.

Возмущенные россияне разошлись ругательной тирадой в адрес Эстонии, полицейских и "притеснений" своих прав, но послушно сняли наклейки. В своей нецензурной речи они выдали, что эстонская полиция – "п*дики переобутые", которые обязаны показать им закон.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

К слову, такое в балтийских странах случается не в первый раз. Европейцы вынуждены терпеть, что среди них живут россияне с провоенной позицией, даже не пытающиеся уважать законы страны, которая дала им убежище.

Местные СМИ заявили, что до 25 сентября полицейские заставили владельцев 20 авто содрать надписи "Я русский" или "Я русская". Тенденция распространилась и в Латвии.

Известно о случае, когда в ответ на надпись в одной из квартир неподалеку вывесили флаг Украины, после чего сумасшедшие россияне начали бросать в окно камни.

В соцсетях эстонцы и другие европейцы поблагодарили полицию, а также выразили восхищение их профессиональной реакцией на российских неадекватов. Так, один из поляков написал, что в его стране еще до приезда правоохранителей "машины горели бы как спички".

Как писал OBOZREVATEL, государственная полиция Латвии предупредила водителей, что подобные наклейки недопустимы в стране в период полномасштабной войны в Украине. Что угрожает российским "патриотам" – читайте здесь.

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