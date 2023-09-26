В Латвии пригрозили штрафами за наклейки 'я русский' на авто. Фото

Государственная полиция Латвии предупредила водителей об ответственности за наклейки на транспортном средстве "я русский". Правоохранители объяснили, что на человека могут наложить штраф за прославление военной агрессии или военных преступлений.

Также полицейские потребуют от таких водителей снять наклейки и объяснить мотивы их размещения на авто. Об этом сообщает Государственная полиция Латвии в соцсети X, ранее известной, как Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стражи порядка предупредили, что при обнаружении транспортных средств, покрытых надписями "я русский", немедленно прикажет водителям их убрать. Также полиция попросит разъяснить цель и мотивацию размещения такой надписи.

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В полиции отметили, что текущая геополитическая ситуация и война России против Украины не допускает прославление военной агрессии. К таким действиям относятся, в том числе, провокационные надписи на русском языке, например "я русский/русская".

В ведомстве подчеркнули, что такие водители прославляют военную агрессию или выражают поддержку военным преступлениям, совершенных страной-агрессором РФ в Украине.

В случае привлечения к административной ответственности за прославление военной агрессии или военных преступлений, на человека могут наложить штраф в 360 евро для физических лиц и 2900 евро для юридических лиц.

Стоит отметить, что в последние время в странах Балтии возникло так называемое движение "я русский", которое местные жители называют "эпидемией русских". Водители с провокационными наклейками собираются в группы и катаются по городам. Также участники движения активно пропагандируют "русский мир" и открыто поддерживают военную агрессию РФ против Украины.

Напомним, Эстония ввела запрет на въезд на свою территорию автомобилей с российской регистрацией. Днем 13 сентября на границе РФ и этой страны уже развернули первый автомобиль с российскими номерами

Ранее сообщалост, что Финляндия также запрещает въезд на свою территорию зарегистрированным в России легковым автомобилям. Запрет начал действовать с полуночи 16 сентября.

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