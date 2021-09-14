В отелях Турции делают скидки для вакцинированных туристов: сколько можно сэкономить

В отелях Турции начали делать скидки для вакцинированных от коронавируса туристов. Привилегии начались в регионе Каппадокия, а сейчас распространилась и на другие.

В Каппадокии привитым отдыхающим делают 20% скидку, а в Килисе – 50% для молодоженов в их медовый месяц. Об этом сообщает издание Turizm Gazetesi.

В отелях города Ризе вакцинированным туристам предоставляют скидку в размере 10% от общей суммы проживания.

Также в городе Трабзон ввели скидки на проживание. Отмечается, что ассоциация туроператоров Трабзона провела кампанию под лозунгом: "Сделай вакцину – получи скидку". Кроме того, отель в Килисе начал кампанию со скидкой 50% на свадьбу пар, которые привиты от COVID-19.

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До этого стало известно, что с 6 сентября в Турции туристам в обязательном порядке придется предоставлять в транспорте сертификат о вакцинации от коронавируса или негативный ПЦР-тест. Также необходимо будет загружать приложение контроля здоровья HES.

К слову, украинцы после вакцинации от коронавируса, перенесенной болезни или же негативного ПЦР-теста смогут получить COVID-сертификаты двух видов: "желтый" (после первой дозы) или "зеленый" (после второй). Если в стране введут "желтую" зону карантина, то эти документы фактически будут отличатся только сроком действия, но не привилегиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Ярина Брунарская улетела на отдых в Турцию и ей пришлось просидеть на самоизоляции в чужой стране 10 дней. Перед поездкой она сдала тест на коронавирус и он был отрицательным, но в результате девушку буквально заставили снова делать анализ в аэропорту Анталии.