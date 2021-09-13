В Одессе Черное море снова атаковали медузы. Фото и видео

В Одессе Черное море снова атаковали медузы. На кадрах в сети видно, что их количество очень большое и они огромных размеров.

При этом отдыхающие отмечают, что туристов на популярном курорте сейчас мало и море теплое. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах можно увидеть, что Черное море буквально кишит медузами больших размеров. По этой причине купающихся туристов не наблюдается.

Видео дня

В сети пользователи шокированы сложившейся ситуацией. По словам некоторых, такое происходит ежегодно.

"Корнероты. В прошлом году в начале сентября их тоже было полно, каждый год такое", "Никогда такого не было и вот опять", "Скоро медузы появятся на прилавках одесских магазинов", – пишут люди.

Кроме того, как рассказала Алена Балаба на своей странице в Facebook, сейчас в Одессу снова вернулась теплая и солнечная погода.

"Сейчас море прозрачное, соленое и теплое +18-19 градусов, бешеную жару можно забыть до мая, вкусные натуральные фрукты и овощи, мало туристов", – сообщила Балаба.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе море покрылось неизвестной субстанцией. Из-за этого также появился неприятный запах.