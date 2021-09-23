В Лондоне дизайнер раскрасил улицы: как теперь выглядит город. Фото

Английский художник Йинка Илори превратил 18 лондонских переходов на туристические объекты в рамках Лондонского фестиваля дизайна. К проекту также присоединились студенты местного университета искусств.

Об этом сообщает издание Dezeen, разместив фотографии цветных дорог. В планах раскрасить еще 7 пешеходных переходов, один из которых доверят добровольцам во время фестиваля (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте до конца страницы).

"Вместо того, чтобы быть скучными, эти переходы станут местом, где люди смогут почувствовать искусство. Надеемся, это заставит их улыбнуться и принести чувство радости и позитива в их день", – говорит автор.

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В своих дизайнах Йинка использовал смелые оттенки синего, оранжевого, зеленого, розового и фиолетового. В основу легли линии, рассеченные кругами, чтобы показать силу связи между людьми, которая образовалась в условиях карантина.

"Мы все еще находимся в условиях пандемии, но стараемся медленно выходить из нее. Я хочу заставить лондонцев почувствовать, что они действительно могут снова прожить свою жизнь", – рассказывает художник.

Напомним, что Лондонский фестиваль дизайна 2021 проходит с 18 по 26 сентября. Он является частью туристической кампании Let's Do London, которую возглавляет мэр Лондона Садик Хан, с целью поддержки творческого сектора города после пандемии.

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