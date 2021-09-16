В лесу возле Лондона появился 'домик Винни Пуха' – там можно пожить. Фото

В лесу Эшдаун, который расположен в Восточном Сассексе, появился "домик Винни Пуха". Его обставили, основываясь на оригинальных сказках о медведе Алана Милна. Забронировать домик можно на Airbnb, онлайн-сервисе по размещению, поиску и краткосрочной аренды жилья по всему миру.

Именно эти места, по слухам, вдохновили Милна на культовые рассказы, пишет MyLondon. Владельцы рассказывают, что это прекрасное место для отдыха с детьми (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Гостям подготовили шкафчики с котелками, лакомство в стиле Винни и удобные спальные места. Вход в комнату расположился в дереве, а у него висит золотой колокольчик.

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Также будет возможность посетить специальную экскурсию по лесу. Организаторы расскажут об этой местности, героях мультфильма и отведут на знаменитый мостик Винни Пуха.

Домик рассчитан на 4 посетителей. В нем есть большая двуспальная кровать и две односпальные под потолком. В дополнение к ним в комнате разместили удобный диван.

Обои изготовлены на заказ у Кима Рэймонда, иллюстратора Disney. Владельцы предупреждают, что в помещении запрещено находиться с любыми животными, кроме кенгуру Роса, ослика Иа, Поросенка и Тигры.

Цена одной ночи в "домике Винни Пуха" стоит 95 фунтов стерлингов, или 3500 гривен. Желающих много, судя по тому, что в сентябре доступными для бронирования остались две даты – 24 и 25 число.

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