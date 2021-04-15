В курортном городе Крыма сократят подачу горячей воды ради туристов

В одном из курортных крымских городов сократят подачу горячей воды. Глава Алушты Галина Огнева объяснила такое решение тем, что этот шаг необходим для комфорта самих туристов.

Так, политик на форуме "Открытый Крым" рассказала, что со следующей недели в населенном пункте будет установлен новый график подачи водоснабжения в преддверии курортного сезона.

Что касается местных жителей, то для них подача горячей воды сократится с десяти до пяти часов в сутки.

Галина Огнева резюмировала, что такая мера позволит обеспечить отели достаточным количеством горячей воды в летнее время.

"Мы всех обеспечим водой: и малые, и большие туристические здания. У нас не будет с этим проблем", – говорится в заявлении.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Крым обошел Мальдивы и ОАЭ по стоимости отельного отдыха. Минимальная цена по системе "все включено" в июне в оккупированном Крыму обойдется дороже, чем на известных экзотических курортах. Путешественнику за десятидневный отпуск на двух человек без авиабилетов придется заплатить от 73 тысяч гривен.