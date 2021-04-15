У курортному місті Криму скоротять подачу гарячої води заради туристів

В одному з курортних кримських міст скоротять подачу гарячої води. Голова Алушти Галина Огнєва пояснила таке рішення тим, що цей крок необхідний для комфорту самих туристів.

Так, політикиня на форумі "Відкритий Крим" розповіла, що з наступного тижня в населеному пункті буде встановлено новий графік подачі водопостачання напередодні курортного сезону.

Що стосується місцевих жителів, то для них подача гарячої води скоротиться з десяти до п'яти годин на добу.

Галина Огнєва резюмувала, що такий захід дозволить забезпечити готелі достатньою кількістю гарячої води в літній час.

"Ми всіх забезпечимо водою: і малі, і великі туристичні будівлі. У нас не буде з цим проблем", – йдеться в заяві.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Крим обійшов Мальдіви і ОАЕ за вартістю готельного відпочинку. Мінімальна ціна за системою "все включено" в червні в окупованому Криму обійдеться дорожче, ніж на відомих екзотичних курортах. Мандрівникові за десятиденну відпустку на двох осіб без авіаквитків доведеться заплатити від 73 тисяч гривень.