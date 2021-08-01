В курортном Бердянске пляжи 'утопают' в водорослях, к их расчистке привлекли бульдозеры. Фото и видео

В популярном Бердянске побережье укрылось тоннами зеленых водорослей. Чтобы избавиться от них, люди применяют тяжелую технику – бульдозеры.

Такое внезапное появление морской травы связано с тем, что изменилось направление ветра. Таким образом водоросли заполонили практически все пляжи в Бердянском заливе. Об этом пишет PRO.berdyansk (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам туристов, 10-15 метров от берега травы уже нет, но это расстояние до чистой воды надо еще пройти. В результате арендаторы пляжей за свой счет нанимают бульдозеры и расчищают побережье.

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Стоит отметить, что подобная картина с водорослями наблюдается и на пляжах микрорайона Слободка. При этом арендаторы слободских пляжей пока с уборкой морской травы не спешат.

К слову, ранее в сети опубликовали снимок, на котором видно, что в Лузановке Одесской области пляжи покрылись горами водорослей. По этой причине туристы не могут насладиться отдыхом на популярном курорте.

Кроме того, пляжи Одессы страдают от нашествия водорослей. На поверхности воды плавает буквально зеленый ковер. Фото и видео аномалии делятся пользователи в соцсетях.

Ранее OBOZREVATEL собрал фото и видео из знаменитых пляжей Затоки, где ежедневно отдыхают сотни туристов. Во многих уголках Черноморского побережья песчаный берег, нет медуз и водорослей.