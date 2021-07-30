Тонны водорослей покрыли пляжи популярного одесского курорта. Фото

В сети опубликовали снимок, на котором видно, что в Лузановке Одесской области пляжи покрылись горами водорослей. По этой причине туристы не могут насладиться отдыхом на популярном курорте.

Соответствующий кадр разместили в Telegram-канале "Одесса как она есть" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Судя по фото, золотистого песка и лазурного берега отдыхающие не увидят, так как водоросли заполонили Лузановку.

"Чудесный пляж, золотистый песок, лазурный берег... И тонны водорослей, покрывающие все это", – подписал снимок автор.

Видео дня

Пользователи сети шокированы происходящим. Туристы разочаровались отдыхом на популярном курорте и оставили множество комментариев под публикацией.

"Лузановка как обычно, срач на пляже, в который вообще не вкладывают деньги", "Это болото, отмытое с туристов", "Каждый год так, чего так все удивляются", – пишут люди.

Одна из отдыхающих предположила, что причина появления водорослей связано с погодными условиями.

"У моря такая фауна. Водоросли наполняют воду кислородом для рыб. И была гроза, и ветер. Это естественно", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пляжи Одессы страдают от нашествия водорослей. На поверхности воды плавает буквально зеленый ковер. Фото и видео аномалии делятся пользователи в соцсетях.