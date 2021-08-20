В Кирилловке туристам запретили выносить медуз на берег: названа причина

Арендаторы некоторых пляжей в Кирилловке просят туристов не вытаскивать медуз на берег, несмотря на нашествие живности. Такое решение объясняют тем, что это поможет избежать ужасного запаха и не совсем эстетического зрелища.

Речь идет о косе Пересыпь. Там арендаторы пляжей заявляют, что течение унесет морских обитателей обратно, и море таким способом очистится само. Об этом пишет "Риа-Мелитополь" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Этот метод действительно может быть эффективным – во время шторма медуз уносит в море. Однако стоит направлению ветра измениться, и живность снова вернется назад на побережье.

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На большинстве баз отдыха устанавливают сети вокруг пляжа, но конструкция оказывается бесполезной, как только начинается шторм. Сеть просто выбрасывает на берег.

К слову, медуза использует яд, в качестве защиты, а также он помогает ей убить добычу. Человек может получить ожог даже от мертвого животного, которого выбросило на берег. Контакт яда с кожей может стать причиной жжения и покалывания, онемения или покраснения.

Что делать при ожоге:

сразу выйти из воды;

жала медузы достать пинцетом;

место ожога или контакта с медузой промыть морской или соленой водой;

выпить обезболивающее, если появилась сильная боль.

Чего не стоит делать при ожоге:

промывать место ожога пресной водой – это ускорит процесс влияния яда медузы на организм человека и увеличит ожоговый участок на коже;

нельзя трогать ожог руками – это может разнести яд на другие участки кожи;

не стоит растирать место ожога;

не растирать место ожога спиртосодержащими средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее туристы пожаловались, что в приморском селе Счастливцево в Геническом районе пляж усеян трупами медуз и водорослями. Из-за этого он стал зеленого цвета.