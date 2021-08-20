В Кирилловке туристам запретили выносить медуз на берег: названа причина

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Новости
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В Кирилловке отдыхающим запретили выносить медуз на берег

Арендаторы некоторых пляжей в Кирилловке просят туристов не вытаскивать медуз на берег, несмотря на нашествие живности. Такое решение объясняют тем, что это поможет избежать ужасного запаха и не совсем эстетического зрелища.

Речь идет о косе Пересыпь. Там арендаторы пляжей заявляют, что течение унесет морских обитателей обратно, и море таким способом очистится само. Об этом пишет "Риа-Мелитополь" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Этот метод действительно может быть эффективным – во время шторма медуз уносит в море. Однако стоит направлению ветра измениться, и живность снова вернется назад на побережье.

Видео дня
В Кирилловке много медуз.
Живность просят не выносить на берег.
Арендаторы объяснили причину.

На большинстве баз отдыха устанавливают сети вокруг пляжа, но конструкция оказывается бесполезной, как только начинается шторм. Сеть просто выбрасывает на берег.

В Кирилловке нельзя выносить медуз на берег.

К слову, медуза использует яд, в качестве защиты, а также он помогает ей убить добычу. Человек может получить ожог даже от мертвого животного, которого выбросило на берег. Контакт яда с кожей может стать причиной жжения и покалывания, онемения или покраснения.

Что делать при ожоге:

  • сразу выйти из воды;

  • жала медузы достать пинцетом;

  • место ожога или контакта с медузой промыть морской или соленой водой;

  • выпить обезболивающее, если появилась сильная боль.

Чего не стоит делать при ожоге:

  • промывать место ожога пресной водой –

    это ускорит процесс влияния яда медузы на организм человека и увеличит ожоговый участок на коже;

  • нельзя трогать ожог руками – это может разнести яд на другие участки кожи;

  • не стоит растирать место ожога;

  • не растирать место ожога спиртосодержащими средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее туристы пожаловались, что в приморском селе Счастливцево в Геническом районе пляж усеян трупами медуз и водорослями. Из-за этого он стал зеленого цвета.

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