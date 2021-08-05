Туристы практически не купаются: Кирилловку снова атаковали медузы. Фото

В сети опубликовали снимки, на которых показали, что популярную Кирилловку снова атаковали медузы. Живность лежит прямо на побережье, но туристов это не очень смущает.

Отдыхающие продолжают заходить в море и купаться, несмотря на больших морских жителей. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что на известном украинском курорте людей на пляже не так уж и много. А крупные медузы лежат прямо на берегу. Часть туристов не боятся опасную живность и заходят в воду искупаться, но другие – дальше берега не рискуют идут.

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К слову, самым опасным видом медуз является волосистая цианея. Они вырастают почти до трех метров, а длина щупальцев может достигать несколько десятков метров. Цианею можно встретить по всей Северной Атлантике, а ее укус – очень болезненный. Если вовремя не предоставить пострадавшему помощь, то его жизни угрожает большая опасность.

Также биолог, эколог Виктор Мильвус ранее рассказал, что избавиться от живности в море очень сложно. По словам специалистов, нужно ограждать участки на пляжах специальными заградительными сооружениями.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в популярной Кирилловке туристы снова пожаловались на нашествие медуз. Живность вернулась на известный курорт из-за жары, которая пришла в регион.