В Индии разъяренный слон схватил хоботом российскую туристку и швырнул ее на землю

В Индии разъяренная самка слона по имени Гури напала на туристку из страны-террористки. Животное схватило россиянку хоботом, начало раскачивать по двору и в конце концов швырнуло на землю.

Инцидент произошел в городе Амер в районе Джайпура 13 февраля. В настоящее время природоохранная организация PETA добивается того, чтобы Гури перевезли в заповедник, ведь подобное поведение слона свидетельствует о наличии у него психических травм из-за пребывания в рабстве и жестокого обращения. Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах, зафиксированных камерой видеонаблюдения, видно, как слон подхватывает российскую туристку хоботом, энергично кружит ее в воздухе, а затем резко отпускает. Известно, что после такого "аттракциона" гражданка государства-агрессора попала в больницу, где у нее диагностировали перелом ноги.

Пострадали и другие люди. На момент столкновения животного и туристки из России на спине слона сидел еще один человек, который в конце концов тоже оказался на земле.

Шокированные свидетели бросились на помощь пострадавшим.

Сейчас PETA призывает перевезти Гури в заповедник, где она сможет "начать выздоравливать от психической травмы, полученной на протяжении всей жизни в рабстве". Они говорят, что такое поведение типично для животных, с которыми плохо обращаются, и призывают туристов держаться подальше от предприятий, эксплуатирующих братьев наших меньших для развлечений.

"Известно, что слоны, которые провели годы в цепях, подвергались издевательствам и угрозам оружием, могут выходить из себя, бросаться в атаку от страха и разочарования. Несмотря на известную опасность, Гури продолжают использовать для перевозки туристов в Амер Форт. Власти должны опомниться и отправить ее в заповедник, а также заменить использование слонов красиво украшенными электромобилями. Тем временем туристы должны голосовать своими кошельками и не поддерживать это злоупотребление", – прокомментировал старший вице-президент PETA по международным связям Пурва Йошипура.

Нападающих животных "обычно избивают и подвергают другим наказаниям, что лишь усиливает их разочарование и страдания", сообщает PETA. По данным Международного фонда защиты животных, только в Индии от столкновений со слонами ежегодно погибает около 400 человек. Между тем сами дикие слоны оказались на грани вымирания. В частности, и из-за жестокого человеческого бизнеса. Исследования показывают, что в трех четвертях рассмотренных случаев слонов содержали в ужасных условиях, часто приковывая к цепям длиной менее трех метров и вынуждая длительное время стоять на горячем бетонном полу.

Как писал OBOZ.UA, в июне прошлого года в Египте из-за нападения акулы погиб гражданин Российской Федерации. Им оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области. На инцидент отреагировала сценическая мама Верки Сердючки Инна Белоконь. Она рассмешила сеть забавным фото на эту тему.

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